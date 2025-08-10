CHP'de "şaibeli" kaos! Eski İstanbul İl Başkanı Canbolat'ın ifadesi partiyi karıştırdı: Hırsızı savunacak halimiz yok

Fotoğraf-A Haber Arşiv

CHP'LİLERDEN TEPKİ: İHRAÇ EDİLSİN

Elbette Canpolat'ın sözleri CHP'lilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan peş peşe tepki gösteren CHP üyeleri, Canpolat'ı "Suç uydurup CHP'yi iktidara ispiyonlamak" ile suçlayarak partiden ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

Gelen tepkilerden sonra Canbolat sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Victor Hugo'dan bir alıntı yaptı ve CHP'lilere bir mesaj vererek şu ifadelere yer verdi:

"Ağaç gibi olun; yapraklarınızı değiştirin ama asla köklerinizi değil. Fikirleriniz değişebilir ama değer ve ilkeleriniz asla."