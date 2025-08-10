CHP'de "şaibeli" kaos! Eski İstanbul İl Başkanı Canbolat'ın ifadesi partiyi karıştırdı: Hırsızı savunacak halimiz yok
CHP'de skandalların ardı arkası kesilmezken parti bu kez de 'şaibeli kurultay' ayrı bir kaosa neden oldu. Sürecin yarattığı gerilim parti içi kavgaları daha da tırmandırırken CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canbolat da şaibeli kurultay soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına mağdur sıfatıyla ifade verdi. Destek gördüğü partililerden kurultay sürecinde bir anda tepki almaya başladığını belirten Canbolat'ın 'Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız.' sözleri partililerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada CHP'lilerin tepkisi ile karşılaşan Canbolat dikkat çeken sözlerle imalı bir mesaj verdi.
38. Olağan Kurultay sonrası CHP içinde başlayan kriz devam ediyor. Eski Başkan Kılıçdaroğlu'nun geri döneceğine ilişkin iddialar dolaşırken parti kendi içerisinde iki cephe oluşmuş durumda.
CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canbolat, soruşturma kapsamında 'mağdur' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.
PARTİYİ KARIŞTIRAN SÖZLER: HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK
Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devletin gerekeni yapması gerektiğini vurgulayan Canbolat herkese eşit muamelede bulunulmasının önemine dikkat çekerek "Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor." dedi.
Yaşanan hareketlilikten usulsüzlükleri net biçimde gördüğünü söyleyen Canbolat, "Bir günde her şey değişti. Devletin gücü, seçim dönemi kimin işe alındığını, kimlerin yakınlarının kadrolara doldurulduğunu ortaya çıkarmaya yeter." şeklinde konuştu. Kongre süresice destek gördüğünü belirten Canpolat, yakın çevresinden ani tavır değişiklikleri de gördüğünü vurgulayarak "Beni destekleyen insanlar bir anda tavır değiştirdi. Belediyeye talimatla alınan işçiler, tayin ve terfiler üzerinden aldığım duyumlar beni teyit etti." ifadelerini kullandı.
CHP'LİLERDEN TEPKİ: İHRAÇ EDİLSİN
Elbette Canpolat'ın sözleri CHP'lilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan peş peşe tepki gösteren CHP üyeleri, Canpolat'ı "Suç uydurup CHP'yi iktidara ispiyonlamak" ile suçlayarak partiden ihraç edilmesi gerektiğini savundu.
Gelen tepkilerden sonra Canbolat sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Victor Hugo'dan bir alıntı yaptı ve CHP'lilere bir mesaj vererek şu ifadelere yer verdi:
"Ağaç gibi olun; yapraklarınızı değiştirin ama asla köklerinizi değil. Fikirleriniz değişebilir ama değer ve ilkeleriniz asla."
