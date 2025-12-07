İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama: Görüşme iddiaları gerçek dışı

Türkiye, bölgede "Terörsüz Türkiye" parolasıyla yürüttüğü kararlı mücadelesini tüm dezenformasyon ve provokasyon girişimlerine rağmen kararlılıkla sürdürüyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE YAKIN KAYNAKLARDAN MESNETSİZ İDDİA"

Güvenlik güçlerinin sahadaki terör temizliği hız kesmeden devam ederken, Türkiye'nin terörle mücadele iradesini gölgelemeye yönelik çabalar da yeniden devreye sokuldu. Bu kapsamda, terör örgütüne yakın medya organları ve sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir asılsız iddia daha dolaşıma sokuldu.

Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü tarafından ortaya atılan tamamen mesnetsiz iddialarda, Başkan Erdoğan'ın, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüşeceği yalanı ortaya atıldı.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını hedef alan asılsız iddalara İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından da yalanlama geldi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'A ATFEDİLEN GÖRÜŞME İDDİALARI ASILSIZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımızın gündeminde böyle bir girişim yoktur" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Duran şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır.

Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla ilgili bilgiler yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir."