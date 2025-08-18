Samsun'da CHP'nin delege seçimlerinde tekmeli kavga! 1 kişi yoğun bakımda
Samsun'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde ortalık adeta savaş alanına döndü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada yüzüne tekme gelen CHP Atakum İlçe Başkanı adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yüzüme bir tekme yedim.' dedi. Kavga sırasında ağır yaralanan A.A (46) ise ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da bir kişinin ağır yaralandığı CHP Atakum İlçe Başkanlığı delege seçimindeki kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da, geçen cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.
PROFESÖR YÜZÜNE TEKME YEDİ 1 KİŞİ DE YOĞUN BAKIMDA
Kavgada CHP Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın yüzüne tekme geldi. Kavga sırasında A.A(46) ise ağır yaralandı. Daha önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen A.A, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve entübe edildiği öğrenildi.
SALDIRGAN 2 ŞAHIS TUTUKLANDI
Ayhan Abdik'i tekme ve yumrukla darbettikleri iddia edilen Burak K. (29) ve kardeşi Sefa K. (25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan ve belediye çalışanı oldukları öğrenilen 2 kardeş, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kardeş tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
