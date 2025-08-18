Samsun’da CHP’nin delege seçimlerinde tekmeli kavga! 1 kişi yoğun bakımda

Fotoğraf-İHA

SALDIRGAN 2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Ayhan Abdik'i tekme ve yumrukla darbettikleri iddia edilen Burak K. (29) ve kardeşi Sefa K. (25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan ve belediye çalışanı oldukları öğrenilen 2 kardeş, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kardeş tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.