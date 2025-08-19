Kuşadası rantı deşifre oldu! İşte Özlem Çerçioğlu’nu istifaya götüren sürecin perde arkası

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (A HABER ARŞİV)

Yapılmak istenen yeni imar planı revizyonunun kentsel dönüşüm hamlesi olmadığı, imar rantı yaratmaya yönelik bir çalışma olduğu AK Parti Kuşadası meclis üyeleri tarafından da anlaşıldı ve bu nedenle karara ret oyu kullandılar. Kuşadası Belediyesi meclisinde ret oyu kullananlar arasında o günkü İyi Partili meclis üyeleri de yer aldı.

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ise o günkü oylamaya katılmaması dikkat çekti. Günel'in daha sonra yaşanacak tartışmaları ve rant iddialarını bildiği için oylamaya katılmadığı öne sürüldü.