AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan ilk açıklamalar: Alnım ak başım dik

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'nin 24. yaş günü programında açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, "Aydın'a daha fazla hizmet edeceğim. Alnım ak başım dik." dedi.

İşte Çerçioğlu'nun o açıklamaları

Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda birtakım iddialar varsınlar buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Gerekirse tek tek açıklarım.



Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPARAK İSTİFA ETMİŞTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifasını duyurdu. AK Parti'ye geçen Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım, korkmuyorum. Alnım ak, başım dik. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

"CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM ARTIK BULUNMAMAKTADIR"

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

"TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRMEMİZE RAĞMEN SAHŞIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

"CHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADIĞINDAN, PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."