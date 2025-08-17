Özlem Çerçioğlu "söylemezsem içimde kalır" diyerek konuştu: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kapışması
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının perde arkasını açıkladı. Parti içinde imar ve rant baskılarına boyun eğmediğini belirten Çerçioğlu, özellikle Kuşadası’ndaki Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde planlanan 6 milyar liralık imar rantını engellediği için hedef haline getirildiğini söyledi. Çerçioğlu, bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e konuyu aktardığını ancak Özel'in yalnızca dinlemekle yetindiğini, sonrasında ise kendisine, ailesine ve yakınlarına yönelik ağır bir iftira kampanyası başlatıldığını dile getirdi. Ayrıca Özel’in gündeme getirdiği JANTSA ve Aziz İhsan Aktaş ile ilgili iddiaları reddeden Çerçioğlu, Danıştay ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı kararlarının yer aldığı resmi belgeleri de kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar...
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılma kararının perde arkasında, parti genel merkezi ve teşkilatın rant baskıları etkili oldu.
"RANT MAFYASI AİLEMİ VE BENİ TEHDİT ETTİ"
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve milletvekili Bülent Tezcan, Çerçioğlu'dan imarla ilgili "rantsal talepleri" yerine getirmesini istedi. Bu taleplere kapıları kapayan Çerçioğlu soluğu CHP Genel Merkezi'nde aldı. Özgür Özel'e durumu anlattı. Daha sonra şahsında iftira kampanyası başlatıldığını belirten Özlem Çerçioğlu, "CHP'deki rant mafyası beni ve ailemi hedef aldı" dedi.
Bu bağlamda Çerçioğlu, SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a Kuşadası'daki rant kavgasının detaylarını anlattı.
CHP'DEKİ İMAR MAFYASI! EN AZ 6 MİLYARLIK RANT VAR
Parti değiştirmesinin arka planını "İmar mafyası... İmar rantı... Söylemezsem içimde kalır" sözleriyle açıklayan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Özel'e gittim... İki arkadaşımla birlikte... İki uzmanla. Sıkıntı vardı... Anlattım... Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar... 575 futbol sahası büyüklüğünde... Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş... Tarih 04.03.2024... Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi... 13.06.2024'te... 173 sayıyla... İptal ettik. İptalin nedeni... Kat artışı var... Emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış... Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım.
İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş... Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş... 61 bin 500 metrekare... Mevzuata aykırı. Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı... En az altı milyar lira. Olmaz böyle şey... Kabul edemem... Reddettim.
ÖZGÜR ÖZEL'İ BELGELERLE PATLATTI
Özgür Özel'in "Aziz İhsan Aktaş" iddialarını net bir dille yalanlayan Çerçioğlu, "Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı... Normal yoldan... Herkese açık ihale. Sonra... Rüşvet iddiaları çıktı... Ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi... Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor. Maalesef... Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim... Allah, insanı kuru iftiradan korusun" ifadelerini kullandı.
Çerçioğlu Yavuz Donat'ın sorusu üzerine Danıştay ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı kararının yer aldığı belgeyi paylaştı.
ÖZGÜR ÖZEL'E "JANTSA" CEVABI: YALAN VE İFTİRA, AYDIN'IN VERGİ REKORTMENİ
Özgür Özel tarafından dile getirilen "JANTSA" iddialarına ilişkin ise şöyle konuştu:
Yavuz Donat: Özlem Hanım... Ailenizin bir şirketi var... Jantsa... İddia o ki, şirketin bazı sorunları olmuş... Para akışı... Ödeme güçlüğü... Acil kredi ihtiyacı... Ve olay sizi zor duruma düşürmüş... Nedir bu işin aslı?
Çerçioğlu: "Hepsi yalan, hepsi iftira. Jantsa... Aydın vergi rekortmeni. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından... İlk 500 arasında.
Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor. İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar... Hepsini reddettim... Geri çevirdim... Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler... Yalan makinesi gibiler.... Tehditle rant elde etmenin peşindeler.
6 MİLYARLIK RANT KAVGASI... BÜLENT TEZCAN, ÖMER GÜNEL...
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür de Aydın'daki 6 milyarlık rant kavgasını bugünkü köşesine taşıdı.
"Haysiyet cellatlığı" bedava yapılmıyor" diyen Övür şu detayları aktardı:
CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçen çok sayıda siyasetçi ve belediye başkanı oldu. Hatta son dönemlerde Mehmet Ali Çelebi gibi çok tartışılan da oldu. Ama hiçbiri önceki gün AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun geçişi kadar sarsıcı ve acıtıcı olmadı.
Düne kadar el üstünde tuttukları hatta CHP yandaşı bir sitede daha 2009 yılında, "Aynı AK Partili gibi çalışıyor" denilerek övülen Çerçioğlu sadece "hain" ilan edilmedi, aynı zamanda iş yapmayan bir "beceriksiz" olarak nitelendi. Aslında bu öfkenin arkasında sadece siyasi bir kaygı yok, çok daha derin bir utanç var.
Son dönemde ayyuka çıkan "yolsuzluk" utancı... Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere CHP'lilerin çok öfkelenmelerinin, ölçüsüz saldırmalarının arka planında saklanan böyle bir utanç ve gerçek var.
Önceki gün Başkan Erdoğan tam da bunu işaret ederek şöyle diyordu:
"Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'Hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi evlerindeki pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar."
Şimdi gelin o pis kokuların geldiği Aydın'ın Kuşadası'na gidelim... Kuşadası, Ege'nin en çok yağmalanan ve imar rant kavgasının çok yaşandığı bir tatil beldesi. Gerçi artık tatil beldesi de denemez; çünkü Kuşadası devasa yüksek binaların kuşattığı ucube bir şehir görünümünde. İmar rantı da o oranda yüksek... Bu yolda 90'larda bir belediye başkanı bile öldürüldü.
Bugün de tablo pek değişmiş değil. Kuşadası yine büyük rantların, yolsuzlukların döndüğü bir şehir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılmasında da bu tür bir imar rantından söz ediliyor. Bu olay geçen yılın başlarında Kuşadası'nda yaşandı. Arka planında da bölgenin etkili iki siyasi ismi Bülent Tezcan ve Ömer Günel olduğu iddia ediliyor ve CHP kulislerinde konuşuluyor.
Bizzat Aydın Büyükşehir Belediye meclis tutanaklarına geçen olay Kuşadası'nın Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde yapılmak istenen imar uygulamasıyla ilgili. Uygulama yapılmak istenen alan 410 hektarlık, yani 575 adet futbol sahası büyüklüğünde.
Bu alanla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Kuşadası Belediye Meclisi'nin 4 Mart 2024 tarihli ve 104 sayılı kararı ile kabul edilmiş.
Doğal olarak bu kararın Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor. Ancak büyükşehir meclisi, 13 Haziran 2024 tarihli ve 173 sayılı kararıyla; plan teklifinin yürürlükteki nâzım imar planı kararlarına uygun şekilde düzenlenmediği ve alınan bazı kurum görüşlerinin ise plana doğru aktarılmadığı gerekçeleriyle uygun görmemiş ve reddetmiş.
Klasik deyimle işte ne olduysa ondan sonra oldu. CHP Aydın'da, arka planında rant olan müthiş bir siyasi kavga başladı. Kulislerde genel merkezden gelen baskıların arttığı, siyasi tacizlere varan saldırıların yapıldığı konuşulur oldu.
Kavga büyüdükçe büyüdü. Çünkü rant büyüktü. Ne istendiğini ve nasıl büyük bir rant olduğunu işin içindeki bir meclis üyesi şöyle özetledi:
"Yaklaşık 410 hektarlık alanda plan değişikliğiyle, kat ve emsal artışı, sağlık ve park alanlarının ticaret ve konut alanlarına dönmesi istendi. Böylece yaklaşık 60 bin metrekare fazladan inşaat alanı yapılacaktı. Meclis bunu reddetti."
Bu basit bir "ret" olayı değildi ve arkasındaki rant dudak uçuklatıyordu:
"En az 60 bin metrekare yasadışı inşaat alanı artışının bugünkü ederi de yaklaşık 6 milyar TL'dir."
Gördüğünüz gibi "haysiyet cellatlığı" bedava yapılmıyor.
