Özlem Çerçioğlu "söylemezsem içimde kalır" diyerek konuştu: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kapışması

Çerçioğlu'nun rozetini Başkan Erdoğan taktı (AA)



Önceki gün Başkan Erdoğan tam da bunu işaret ederek şöyle diyordu:



"Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'Hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi evlerindeki pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar."



Şimdi gelin o pis kokuların geldiği Aydın'ın Kuşadası'na gidelim... Kuşadası, Ege'nin en çok yağmalanan ve imar rant kavgasının çok yaşandığı bir tatil beldesi. Gerçi artık tatil beldesi de denemez; çünkü Kuşadası devasa yüksek binaların kuşattığı ucube bir şehir görünümünde. İmar rantı da o oranda yüksek... Bu yolda 90'larda bir belediye başkanı bile öldürüldü.



Bugün de tablo pek değişmiş değil. Kuşadası yine büyük rantların, yolsuzlukların döndüğü bir şehir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılmasında da bu tür bir imar rantından söz ediliyor. Bu olay geçen yılın başlarında Kuşadası'nda yaşandı. Arka planında da bölgenin etkili iki siyasi ismi Bülent Tezcan ve Ömer Günel olduğu iddia ediliyor ve CHP kulislerinde konuşuluyor.



Bizzat Aydın Büyükşehir Belediye meclis tutanaklarına geçen olay Kuşadası'nın Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde yapılmak istenen imar uygulamasıyla ilgili. Uygulama yapılmak istenen alan 410 hektarlık, yani 575 adet futbol sahası büyüklüğünde.

Bu alanla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Kuşadası Belediye Meclisi'nin 4 Mart 2024 tarihli ve 104 sayılı kararı ile kabul edilmiş.

Doğal olarak bu kararın Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor. Ancak büyükşehir meclisi, 13 Haziran 2024 tarihli ve 173 sayılı kararıyla; plan teklifinin yürürlükteki nâzım imar planı kararlarına uygun şekilde düzenlenmediği ve alınan bazı kurum görüşlerinin ise plana doğru aktarılmadığı gerekçeleriyle uygun görmemiş ve reddetmiş.



Klasik deyimle işte ne olduysa ondan sonra oldu. CHP Aydın'da, arka planında rant olan müthiş bir siyasi kavga başladı. Kulislerde genel merkezden gelen baskıların arttığı, siyasi tacizlere varan saldırıların yapıldığı konuşulur oldu.



Kavga büyüdükçe büyüdü. Çünkü rant büyüktü. Ne istendiğini ve nasıl büyük bir rant olduğunu işin içindeki bir meclis üyesi şöyle özetledi:

"Yaklaşık 410 hektarlık alanda plan değişikliğiyle, kat ve emsal artışı, sağlık ve park alanlarının ticaret ve konut alanlarına dönmesi istendi. Böylece yaklaşık 60 bin metrekare fazladan inşaat alanı yapılacaktı. Meclis bunu reddetti."