18 Ağustos 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları CHP'de yeni istifalar gelir mi? Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 11:17
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifasının şokunu atlatamayan CHP'de yeni kopuşların gelebileceği konuşuluyor. Üstelik sadece belediye başkanları değil milletvekili grubunda da rahatsızlıkların hat safhaya ulaştığı ve kopuşların yaşanabileceği iddia edildi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
