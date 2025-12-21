Bu görüntüler sadece A Haber'de! Tuğyan'ın yalanı deşifre oldu
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. A Haber’in ulaştığı güvenlik kamerası görüntüleri, “kasten öldürme” suçundan tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltında verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Görüntülerde, Gülter ve beraberindekilerin Çınarcık’tan Büyükçekmece’ye doğru yola çıktığı tespit edildi.
GÜLLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.
Bu gelişmenin ardından A Haber muhabiri Özgür Yıldız, canlı yayına katılarak soruşturmada yeni delillerin ortaya çıktığını açıkladı.
A Haber muhabiri Özgür Yıldız, soruşturma dosyasına giren yeni güvenlik kamerası görüntülerine dikkat çekerek, bu kayıtların ifadelerle çelişen kritik detaylar içerdiğini aktardı.
TUĞYAN'IN YALANI DEŞİFRE OLDU
Yıldız'ın verdiği bilgilere göre, operasyon günü olan 9 Aralık'ta Tuğyan ve Sultan'ın "Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evimize dönüyorduk" yönündeki beyanlarına karşın, saat 02.09'da Çınarcık'taki evden ayrıldıkları, 14.25'te ise tamamen çıkış yaptıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Tuğyan'ın panik ve ağlamaklı bir halde olduğu da net şekilde görülüyor. Yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından şüpheliler, sabah 06.30 sularında Büyükçekmece'de gözaltına alındı.
BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ A HABER'DE
Özgür Yıldız, Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün CMK 140 kapsamında teknik ve fiziki takip uyguladığını, şüphelilerin Gürcistan'a kaçma ihtimali üzerine operasyon kararının alındığını ifade etti. Bu şüphede, Sultan'ın ailesine ait telefon trafiği ve yurt dışı bağlantılarının etkili olduğu bilgisini paylaştı.
TUĞYAN OLAY ÖNCESİ KİME FOTOĞRAF ATTI
Dosyaya giren mesaj kayıtlarının da soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Yıldız, Tuğyan'ın olayın yaşandığı 26 Eylül gecesi saat 01.12'de sevgilisi Kerwan'a "tek gösterimlik" bir fotoğraf gönderdiğinin tespit edildiğini söyledi.
Fotoğrafın içeriğinin savcılık tarafından kritik delil olarak değerlendirildiğini aktaran Yıldız, ayrıca dosyaya eklenen yaklaşık 300 sayfalık bilirkişi raporunda, Güllü'nün sağ omuz ve kalça bölgesinden itilmiş olabileceğine dair güçlü şüphelerin yer aldığını belirtti. Soruşturma kapsamında TÜBİTAK'ın ses analiz raporu ile evde bulunan 5 aktif güvenlik kamerasına ait kayıtların da beklendiğini kaydetti.
