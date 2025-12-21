Bu görüntüler sadece A Haber’de! Tuğyan’ın yalanı deşifre oldu

A Haber muhabiri Özgür Yıldız, Güllü soruşturmasına ilişkin yeni detayları aktardı.

TUĞYAN'IN YALANI DEŞİFRE OLDU

Yıldız'ın verdiği bilgilere göre, operasyon günü olan 9 Aralık'ta Tuğyan ve Sultan'ın "Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evimize dönüyorduk" yönündeki beyanlarına karşın, saat 02.09'da Çınarcık'taki evden ayrıldıkları, 14.25'te ise tamamen çıkış yaptıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Tuğyan'ın panik ve ağlamaklı bir halde olduğu da net şekilde görülüyor. Yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından şüpheliler, sabah 06.30 sularında Büyükçekmece'de gözaltına alındı.