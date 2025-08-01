Bifet’in ’Dana İspanyol Salam’ında domuz eti! Ürünler toplatılıyor | Bakanlık tek tek ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor.
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşalıyor.
DANA SALAMDA DOMUZ ETİ!
Bakanlığın yayınladığı listede, Bifet Gıda'nın "Dana İspanyol Salam" adlı ürününde domuz eti tespit edildi. Sağlık açısından büyük risk taşıyan bu ürünün, Türkiye genelinde birçok zincir markette raflarda yer aldığı belirlendi.
ÜRÜNLER TOPLATILIYOR!
İçeriğinde 'dana eti' ibaresine yer verilen ancak bileşiğinde domuz eti bulundurduğu tespit edilen ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ekipler tarafından satış noktalarından acil olarak toplatılıyor.