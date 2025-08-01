Bifet’in ’Dana İspanyol Salam’ında domuz eti! Ürünler toplatılıyor | Bakanlık tek tek ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapılan listeyi güncelledi

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşalıyor.