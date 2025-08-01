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Bifet'in 'Dana İspanyol Salam'ında domuz eti! Ürünler toplatılıyor | Bakanlık tek tek ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan, halk sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine ilişkin yeni listeyi yayımladı. Özellikle et ürünlerinde ortaya çıkan sonuçlar mide bulandırdı. Salam, sucuk, kırmızı et, baharat ve peynir gibi temel gıdalarda yapılan denetimlerde bir üründe domuz eti tespit edildi. İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:25
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Bifet’in ’Dana İspanyol Salam’ında domuz eti! Ürünler toplatılıyor | Bakanlık tek tek ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapılan listeyi güncellediTarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapılan listeyi güncelledi

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşalıyor.

Bifet’in “Dana İspanyol Salam”ında domuz eti tespit edildi (Ekran görüntüsü)Bifet’in “Dana İspanyol Salam”ında domuz eti tespit edildi (Ekran görüntüsü)

DANA SALAMDA DOMUZ ETİ!

Bakanlığın yayınladığı listede, Bifet Gıda'nın "Dana İspanyol Salam" adlı ürününde domuz eti tespit edildi. Sağlık açısından büyük risk taşıyan bu ürünün, Türkiye genelinde birçok zincir markette raflarda yer aldığı belirlendi.

Bifet’in “Dana İspanyol Salam”ında domuz eti tespit edildi (Ekran görüntüsü)Bifet’in “Dana İspanyol Salam”ında domuz eti tespit edildi (Ekran görüntüsü)

ÜRÜNLER TOPLATILIYOR!

İçeriğinde 'dana eti' ibaresine yer verilen ancak bileşiğinde domuz eti bulundurduğu tespit edilen ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ekipler tarafından satış noktalarından acil olarak toplatılıyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Zeytinyağı, bal, taze kaşar, beyaz peynir gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

İŞTE BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI YENİ LİSTE

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi (Ekran görüntüsü)Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi (Ekran görüntüsü)

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