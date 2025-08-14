Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım! Hazırlıkların çerçevesi çizildi! O isimleri dinleme önerisi

Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantılarını sürdürüyor (AA)

ÇERÇEVE ÇİZİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yaptığı konuşmada komisyonun yapacaklarının çerçevesini "Komisyonun yürüteceği hukuki ve teknik süreçlerin eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyor. Bu kapsamda ortaya konulacak gündem önerileri ilk olarak silahsızlandırma, tasfiye ve entegrasyon programının oluşturulması olarak değerlendirilebilir" diye çizdi.

ŞEHİT AİLELERİ VE BARIŞ ANNELERİ DİNLENECEK

Sabah'ın haberine göre komisyon, 19 Ağustos'ta yapacağı toplantıda şehit aileleri ile gazileri dinleyecek. 20 Ağustos Çarşamba günü ise barış annelerinin dinlenmesi planlanıyor.