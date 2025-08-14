14 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım! Hazırlıkların çerçevesi çizildi! O isimleri dinleme önerisi

Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım! Hazırlıkların çerçevesi çizildi! O isimleri dinleme önerisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 10:15 Güncelleme: 14.08.2025 10:25
ABONE OL
Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım! Hazırlıkların çerçevesi çizildi! O isimleri dinleme önerisi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 7 saat süren üçüncü toplantısında, davet edilecek isimler ve yapılacak yasal düzenlemeler masaya yatırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, komisyonun önceliklerini silahsızlandırma, tasfiye ve entegrasyon programı olarak belirlediklerini açıkladı. 19 Ağustos’ta şehit aileleri ve gaziler, 20 Ağustos’ta ise barış anneleri dinlenecek. Öneriler arasında Cumartesi Anneleri ile Eren Bülbül, Yasin Börü ve Cemile Çağırga’nın anneleri de yer aldı. Öte yandan dinlenmesi önerilenler arasında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Özer de bulunuyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7 saat süren 3'üncü toplantısında komisyona davet edilecekler ile yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin öneriler ele alındı.

Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantılarını sürdürüyor (AA)Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantılarını sürdürüyor (AA)

ÇERÇEVE ÇİZİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yaptığı konuşmada komisyonun yapacaklarının çerçevesini "Komisyonun yürüteceği hukuki ve teknik süreçlerin eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyor. Bu kapsamda ortaya konulacak gündem önerileri ilk olarak silahsızlandırma, tasfiye ve entegrasyon programının oluşturulması olarak değerlendirilebilir" diye çizdi.

KOMİSYONDA ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER DİNLENECEK

ŞEHİT AİLELERİ VE BARIŞ ANNELERİ DİNLENECEK

Sabah'ın haberine göre komisyon, 19 Ağustos'ta yapacağı toplantıda şehit aileleri ile gazileri dinleyecek. 20 Ağustos Çarşamba günü ise barış annelerinin dinlenmesi planlanıyor.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi (AA)Şehit Eren Bülbül'ün annesi (AA)

ANNELERE ÖZEL ÖNEM

Toplantıda, cumartesi anneleri, barış annelerinin yanı sıra Eren Bülbül, Yasin Börü ve Cemile Çağırga'nın annelerinin (7 Eylül 2015'te Cizre'de sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmada kurşun isabet etmesi sonucu 10 yaşında hayatını kaybetti) dinlenmesi de önerildi.

Partiler, bunların yanı sıra akademisyenden emekli askerlere, Alevi örgütlerine kadar toplumun tüm kesimlerinden yüzlerce kişilik dinleme listesi gündeme getirdi.

Şehir Yasin Börü'nün mezarı (AA)Şehir Yasin Börü'nün mezarı (AA)

DEMİRTAŞ VE KAVALA DA DİNLENEBİLİR

Dinlenmesi önerilenler arasında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Özer de bulunuyor. Komisyon tüm önerileri değerlendirip kimlerin komisyona çağrılacağına, cezaevine gidilip bazı isimlerle görüşülüp görüşülmeyeceğine karar verecek.

Komisyonda infaz düzenlemesinin yanı sıra EMEP'in komisyon üyesi İskender Bayhan genel af önerisinde bulundu.

Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş (AA)Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş (AA)

TUTANAKLAR YAYINLANDI

İçişleri, Milli Savunma ve MİT Başkanı'nın katılımı ile yapılan gizli toplantı dışındaki komisyon tutanakları TBMM'nin internet sitesinde yayınlanmaya başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e konuştu!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e konuştu! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK A HABER'E KONUŞTU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım! Hazırlıkların çerçevesi çizildi! O isimleri dinleme önerisi Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım! Hazırlıkların çerçevesi çizildi! O isimleri dinleme önerisi Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım! Hazırlıkların çerçevesi çizildi! O isimleri dinleme önerisi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör