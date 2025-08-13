13 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Özel Haber Haberleri 24 yıl önce Türkiye'de nasıl bir atmosfer vardı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuştu: "Millete hizmette asla geri adım yok"

24 yıl önce Türkiye'de nasıl bir atmosfer vardı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuştu: "Millete hizmette asla geri adım yok"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 13.08.2025 20:42 Güncelleme: 13.08.2025 20:46
ABONE OL
24 yıl önce Türkiye’de nasıl bir atmosfer vardı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e konuştu: Millete hizmette asla geri adım yok

AK Parti’nin kuruluşunun 24. yılında konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin bu süreçte 200 yıllık mesafe kat ettiğini vurguladı. Çelik, “Cumhurbaşkanımız bir sürü siyasi suikastı, bir sürü sabotajı yene yene bugün dünyada demokratik yollarla seçilmiş liderler arasında en tecrübelisidir” dedi. Parti olarak askeri ve yargı vesayetini bitirmek için mücadele ettiklerini belirten Çelik, 27 Nisan e-muhtırasına karşı verilen tarihi direnişi hatırlattı. “Millet iradesi dışında hiçbir şeyin kabul edilmeyeceğinin göstergesidir” diyen Çelik, AK Parti döneminin Cumhuriyet’in demokrasiyle taçlandığı dönem olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kriz zamanlarında teşkilatlarla bağını koparmadığını, en ağır saldırılara rağmen birlikten taviz verilmediğini ifade etti. Çelik, Türkiye’nin bugün uluslararası krizlerde arabulucu ülke konumuna geldiğini ve masayı kurması istenen liderin Başkan Erdoğan olduğunu dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak, 24 yıl önce Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik tabloyu değerlendirdi. Çelik, "Biz çok uzun yıllar boyunca bu krizlerle boğuştuk. Hükümetin üzerine vesayetçi cumhurbaşkanlığı makamı kurulmuştu, başbakanın üzerine, anayasanın üzerine Milli Güvenlik Siyaset Belgesi şeklinde kimsenin dokunamadığı bir çerçeve koyulmuştu. Hükümetin üzerinde MGK vesayetçi yapılanma olarak konumlandırılmıştı. Yasaklar, yolsuzluklar…" ifadelerini kullandı.

ÇELİK A HABER'DE: 24 YILDA 200 YILLIK YOL KATETTİK...

ASKERİ VE YARGI VESAYETİ İLE MÜCADELE

Çelik, AK Parti'nin siyasi arenaya girdikten sonra da zorluklarla karşılaştığını belirterek, "İlk büyük problem askeri vesayet ve yargı vesayetiydi. Bu yapılanmalar Türkiye'yi karanlığa boğuyordu, siyaseti felç ediyordu. Biz sivil siyasetin üstünlüğü dedik" dedi. 27 Nisan 2007 e-muhtırasına karşı verilen yanıtın tarihi önem taşıdığını vurgulayan Çelik, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümet muhtıra teşebbüsüne karşı direndi, o kağıt parçasına dönüştü. Millet iradesi dışında hiçbir şeyin kabul edilmeyeceğinin bir göstergesidir. AK Parti dönemi, Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanması dönemidir" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ

Parti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçteki rolünü şu sözlerle anlattı: "Cumhurbaşkanımız bir sürü siyasi suikastı, bir sürü sabotajı yene yene bunlarla mücadele ede ede geldi. Bugün dünyada demokratik yollarla seçilmiş liderler arasında en tecrübelisi cumhurbaşkanımızdır. Bunun Türkiye'ye yansımaları çok büyük."

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

24 YILDA 200 YILLIK MESAFE ALINDI

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kriz zamanlarında teşkilatlara vakit ayırdığını belirterek, "En ağır saldırıya uğradığımızda bile teşkilatlarımızdan bir zerre koparamamışlardır. Bu 24 yılda Türkiye 200 yıllık mesafe almıştır. Cumhurbaşkanımız herkesten çok çalışır, enerjisiyle teşkilatlarımıza örnek olur, işini sağlam tutması ve sürekli geliştirmesiyle yol göstericidir" dedi.

ULUSLARARASI KRİZLERDE TÜRKİYE

Türkiye'nin uluslararası krizlerde oynadığı role de değinen Çelik, "Bugün Türkiye, bütün krizlerde aranan arabulucu ülkedir. Masayı kurması istenen lider Sayın Erdoğan'dır" sözleriyle Başkan Erdoğan'ın diplomatik etkisini vurguladı.

24 yıl önce Türkiye’de nasıl bir atmosfer vardı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e konuştu: Millete hizmette asla geri adım yok
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
24 yıl önce Türkiye’de nasıl bir atmosfer vardı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e konuştu: Millete hizmette asla geri adım yok 24 yıl önce Türkiye’de nasıl bir atmosfer vardı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e konuştu: Millete hizmette asla geri adım yok 24 yıl önce Türkiye’de nasıl bir atmosfer vardı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e konuştu: Millete hizmette asla geri adım yok
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör