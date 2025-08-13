24 yıl önce Türkiye'de nasıl bir atmosfer vardı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuştu: "Millete hizmette asla geri adım yok"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak, 24 yıl önce Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik tabloyu değerlendirdi. Çelik, "Biz çok uzun yıllar boyunca bu krizlerle boğuştuk. Hükümetin üzerine vesayetçi cumhurbaşkanlığı makamı kurulmuştu, başbakanın üzerine, anayasanın üzerine Milli Güvenlik Siyaset Belgesi şeklinde kimsenin dokunamadığı bir çerçeve koyulmuştu. Hükümetin üzerinde MGK vesayetçi yapılanma olarak konumlandırılmıştı. Yasaklar, yolsuzluklar…" ifadelerini kullandı.

ASKERİ VE YARGI VESAYETİ İLE MÜCADELE

Çelik, AK Parti'nin siyasi arenaya girdikten sonra da zorluklarla karşılaştığını belirterek, "İlk büyük problem askeri vesayet ve yargı vesayetiydi. Bu yapılanmalar Türkiye'yi karanlığa boğuyordu, siyaseti felç ediyordu. Biz sivil siyasetin üstünlüğü dedik" dedi. 27 Nisan 2007 e-muhtırasına karşı verilen yanıtın tarihi önem taşıdığını vurgulayan Çelik, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümet muhtıra teşebbüsüne karşı direndi, o kağıt parçasına dönüştü. Millet iradesi dışında hiçbir şeyin kabul edilmeyeceğinin bir göstergesidir. AK Parti dönemi, Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanması dönemidir" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ

Parti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçteki rolünü şu sözlerle anlattı: "Cumhurbaşkanımız bir sürü siyasi suikastı, bir sürü sabotajı yene yene bunlarla mücadele ede ede geldi. Bugün dünyada demokratik yollarla seçilmiş liderler arasında en tecrübelisi cumhurbaşkanımızdır. Bunun Türkiye'ye yansımaları çok büyük."