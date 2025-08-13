Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a küstah ifadeler! Tepki yağdı: Sokak serserileri gibi

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı ve rozetini Başkan Erdoğan’ın takacağı iddiası gündemde yerini koruyor. CHP'den ayrılanları hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek Başkan Erdoğan'a yönelik 'lan' şeklinde kirli siyaset dili ile küstah ifadelere yer verdi. Ayrıca Özlem Çerçioğlu ve istifa etmeye hazırlanan diğer CHP'lileri açıktan tehdit eden Özgür Özel, Efeler İlçe Başkanı da 'namussuz' dedi. Özel'in skandal sözlerine kısa sürede tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Çelik 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

