Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak

Başkan Erdoğan AK Partili gençlerle bir araya geldi (AA)

Salonlara sığmayan şu muhteşem coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Partimizin 81 vilayetimiz, 922 ilçemizdeki uç beyleri olarak gördüğüm, siz genç arkadaşlarımla beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini tebrik ediyorum. AK Parti olarak alamet-i farikamız olan istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ediyoruz.

İlk önce kadın kollarımız bir araya geldi. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiler. Ardından 11-13 Temmuz tarihleri arasında partimizin kurmay kadrosuyla 32. istişare ve değerlendirme toplantımızı icra ettik.

"TÜRK GENÇLİĞİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİK"

Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çekmiştik. Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları, hedeflerine dair çok kapsamlı bu veri setini kamp süresince etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Stratejik iletişim, kriz yönetimi, hitabet ve söylem inşası, dijital mecralarda siyasi temsil, teşkilat liderliği gibi çok farklı başlıklarda birikimlerini siz kardeşlerimizle paylaşan bakan arkadaşlarımıza, akademisyenlerimize ve parti yöneticilerimize şahsım ve tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Kampta edindiğiniz bilgiler ışığında heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz. AK Parti'nin AK gençleri olarak emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmayacak bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Ülkemizdeki gençlerle birlikte İnşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz.

Seçimlerinde ilk kez oy kullanan beş milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. Gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük.