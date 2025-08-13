Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti’ye yarın yeni katılımların olacağını belirterek, “Dosta güven, rakiplerimize korku veriyoruz” dedi. Gençlere de mesaj veren Erdoğan, “Bizim gençliğimiz Kızıl Elma peşinde” ifadelerini kullandı. Terörsüz bir Türkiye’yi bırakmanın en büyük mirasları olacağını vurgulayan Erdoğan, sabır ve cesaretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştiren Erdoğan, “Laf salatası yapıp çok ama boş konuşuyor” ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
Gençlik kollarımızın değerli MKYK üyeleri, kıymetli gençlik kollarımız, sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevgili gençler, sizlerin şahsında gençlik kollarımızın tüm mensuplarını Türkiye'nin tüm gençlerini siz sevgili genç arkadaşlarımı buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Salonlara sığmayan şu muhteşem coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Partimizin 81 vilayetimiz, 922 ilçemizdeki uç beyleri olarak gördüğüm, siz genç arkadaşlarımla beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini tebrik ediyorum. AK Parti olarak alamet-i farikamız olan istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ediyoruz.
İlk önce kadın kollarımız bir araya geldi. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiler. Ardından 11-13 Temmuz tarihleri arasında partimizin kurmay kadrosuyla 32. istişare ve değerlendirme toplantımızı icra ettik.
"TÜRK GENÇLİĞİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİK"
Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çekmiştik. Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları, hedeflerine dair çok kapsamlı bu veri setini kamp süresince etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Stratejik iletişim, kriz yönetimi, hitabet ve söylem inşası, dijital mecralarda siyasi temsil, teşkilat liderliği gibi çok farklı başlıklarda birikimlerini siz kardeşlerimizle paylaşan bakan arkadaşlarımıza, akademisyenlerimize ve parti yöneticilerimize şahsım ve tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.
Kampta edindiğiniz bilgiler ışığında heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz. AK Parti'nin AK gençleri olarak emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmayacak bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Ülkemizdeki gençlerle birlikte İnşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz.
Seçimlerinde ilk kez oy kullanan beş milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. Gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük.
"YARIN DA PARTİMİZE KATILIMLAR OLACAK"
Yarında partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz.
Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş, inanmış birer nefessiniz. Unutmayın, bizim gençliğimiz kızıl elmanın peşindeki gençliktir. Kızıl elma neredeyse ara bul. Bağlamasın seni şöhret, para bul.
Bu salonda bulunan gençlik, ufkun ötesini düşünen, Gök Kubbe-i çadırı gören, semayı ay yıldızlı al bayrağımızla süsleyen bir gençliktir.
Sevgili yol arkadaşlarım şunu da bilmenizi isterim sizler hem ülkemizin hem de partimizin güçlü geleceğinin teminatısınız. Siz bizim aşkla toprağa diktiğimiz, fidanlarımızsınız.
Sizin ışık saçan gözlerinizde, Hoca Ahmet Yesevi'nin ilmini, Yunus Emre'nin muhabbet dilini, Ahi Evran'ın mücadeleci ruhunu, Hazreti Mevlana'nın derinliğini, Hacı Bayram Veli'nin irfanını, Hacı Bektaşi Veli'nin hoşgörüsünü, İdris Bitlisi'nin kardeşlik şuurunu, Fakih Teyran'ın halen gönülleri mamur eden engin hikmetini görüyorum.
Şunun da idrakinde olmanızı çok ama çok önemsiyorum. Sizin heyecanınızı paylaşmak, sizinle yol yürümek, bu kutlu davada size yoldaşlık etmek, şahsım için büyük bir iftihar vesilesidir. Siz genç arkadaşlarımla aynı ufka birlikte koşmaktan kıvançlıyorum. AK Gençliğin yüzümüzü kara çıkarmayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza, bizden teslim alacağınız sancağı daha da yücelteceğinize yürekten inanıyorum.
"BU GENÇLİK 15 TEMMUZ GECESİ FETÖ'CÜ HAİNLERİN KARŞISINA DİKİLEN YİĞİTLERİ ÖRNEK ALANLARDIR"
Sevgili gençler, değerli genç kardeşlerim, tarihimize baktığımızda en büyük devrimleri gençlerin yaptığına ya da bu devrimlerin gençlerle yapıldığına şahit oluyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtu vesselâm, Allah'ın emriyle 23 yıllık tebliğ mücadelesine başladığında etrafında ihtiyarlar yoktu. Gençler vardı. Endülüs'ü fetheden Tarık Bin Ziyad, daha otuzlarına varmadan Avrupa'nın kapılarını araladı. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ni henüz 21 yaşındayken kurdu. Fatih Sultan, İstanbul'u 21 yaşındayken fethetti. Her biriniz Sultan Fatih'in, Peygamber Efendimiz'e müjdesine mazhar olduğu yaştasınız. Bu salondaki gençlik inşallah Mekke'ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek orduyla aynı hedefe yürüyen bir kadro. Bu salondaki gençlik, Avrupa'dan Afrika'ya cenk meydanlarını asırlarca Allah Allah nidalarıyla inleten ecdadın izinden giden bir kadro. Bu salondaki gençlik 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısına cesaretle dikilen yiğitleri kendilerine örnek alan bir kadrodur.
AK PARTİ'NİN 24. YILI
Kadını erkeğiyle genci ak saçlısıyla biz millete sevdalı ülkeye sevdalı ümmete ve insanlığa sevdalı bir hareketin müntesipleriyiz. Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı Pınarhisar cezaevine girerken milletime özellikle de bu ülkenin genç evlatlarına şu sözlerle seslenmiştim. 2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'niz olacak. Ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben kendi adıma içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Siz de okullarınızda sıkı çalışın.
Gençler bize verdikleri söze sadık kaldı ve ödevlerini iyi yaptı. Sizi yanımda gördükçe millete hizmet davamıza daha bir sıkı sarıldım. Bakın, yaklaşık yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. 23 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. İnşallah yarın 24. yaşımızı gururla kutlayacağız. Gençler, bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık. Saldırıları birlikte göğüsledik. İhanetleri birlikte püskürttük. Badireleri birlikte atlattık. İnşallah Türkiye Yüzyılını da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.
Allah'a hamdolsun, yola çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek, bugün de aynı heyecanla gece gündüz çalışıyoruz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, projelerimizle, hizmetlerimizle, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyoruz.
"EN BÜYÜK MİRASIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE"
Terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi dolabı çevirirse çevirsin kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz.
Değerli genç kardeşlerim, AK gençliğinin 81 vilayetimizin her metrekaresinde kurduğu hakimiyetin muhalefeti özellikle ana muhalefet partisini endişelendirdiğini görüyoruz.
"ÖZEL BOŞ KONUŞUYOR"
CHP Genel Başkanı partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti gençlik kollarını hedef almaya başladı. Yatıyor kalkıyor, sürekli AK Gençlik'e laf atıyor. Sizlere sataşıyor, kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da her işi gibi son derece iptidai bir şekilde yapıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok, argümanlarına bakıyoruz, hiçbir tutarlılık yok. Kurduğu cümlelere bakıyoruz, hiçbir mantık örgüsü yok. Siyasetin kalitesini artıracak, gençlere ufuk çizecek, millete umut verecek hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor.
Gaflarıyla, kırdığı potlarla, kaş yapayım derken göz çıkardığı sakarlıklarıyla, kimsenin ciddiye almadığı hatta kendi partisinde bile itibarı saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız.
Hatırlarsanız, bir ara elinde sürekli kırmızı kartla dolaşıyordu. Grup kürsüsünden önüne gelene kırmızı kart gösteriyordu. Sonra ne olduysa bu dahiyane fikrini, bu çığır açan eylemini aniden terk etti. Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Bunda da istikrar sağlayamadı.
"PARTİSİNDEN PEK ÇOK CHP'Lİ GİBİ SAYIN ÖZEL'İN DE MEMNUN OLMADIĞI ANLAŞILIYOR"
Burada şunu da tüm samimiyetimle söylemek isterim; biz CHP genel başkanının yaşadığı bu ikilemin bu istikrarsızlığın bu savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor. Yüzyıllık partinin düşürüldüğü işler acısı durumdan pek çok CHP'li gibi sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor.
Yatırıma, hizmete, esere, icraata gitmesi gereken halkın parasının bir avuç aç gözlü tarafından yağmalanması inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor tedirgin ediyor iç dünyasında sorgulamalara neden oluyor.
