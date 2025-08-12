Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz.

Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2000'i aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor.

Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca kıymetli mevkidaşımla ulaştırma ve lojistik alanlarında yürüttüğümüz ortak projeleri de değerlendirdik.

Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü, Tiflis, Kars demiryolu bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir.

Özellikle dış politika ve güvenlik yollarında Azerbaycan ile güçlü mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve iş birliğine katkı sunuyoruz. Mütaakip Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısını yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da Üçlü Parlamento başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.



