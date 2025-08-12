Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başkan Erdoğan’ın davetiyle bugün Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları...
Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz.
Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2000'i aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor.
Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca kıymetli mevkidaşımla ulaştırma ve lojistik alanlarında yürüttüğümüz ortak projeleri de değerlendirdik.
Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü, Tiflis, Kars demiryolu bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir.
Özellikle dış politika ve güvenlik yollarında Azerbaycan ile güçlü mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve iş birliğine katkı sunuyoruz. Mütaakip Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısını yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da Üçlü Parlamento başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı.
Kavelashvili'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
ASKERLERİ SELAMLADI
Başkan Erdoğan, Kavelashvili'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kavelashvili'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Başkan Erdoğan ve Kavelashvili, birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Erdoğan ve Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Kavelashvili, daha sonra ortak basın toplantısına katılacak.
Başkan Erdoğan, Kavelashvili onuruna resmi akşam yemeği verecek.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER MASAYA YATIRILACAK
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin Türkiye'ye ilk resmi ziyareti gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, "Stratejik ortağımız Gürcistan'la iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6'ıncı Dönem Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi olan 5 milyar dolara ulaşmak için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti. Ayrıca Türkiye'den 2 bini aşkın firma Gürcistan'da aktif olarak faaliyet yürümeyi sürdürüyor. İki ülke arası ilişkiler kapsamında birçok Türk firması Gürcistan'da yatırımlarını sürdürüyor.
