Başkan Erdoğan: "Gürcistan ile yeni ticari hedefimiz 5 milyar dolar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Gürcistan ile evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz.' açıklamasında bulundu.

