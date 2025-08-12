12 Ağustos 2025, Salı
Başkan Erdoğan: "Gürcistan ile yeni ticari hedefimiz 5 milyar dolar"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Gürcistan ile evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz.' açıklamasında bulundu.