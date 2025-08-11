Emine Erdoğan’dan doğa için çağrı: Ağaçlarımızı birlikte koruyalım

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Mersin'in Mut ilçesinde yer alan, 1316 yıllık ulu zeytin ağacı kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanıyor. Asırlara meydan okuyan anıt ağaçlarımız, doğanın sabrını, bereketini ve direncini simgeliyor. Sadece anıt ağaçlar değil, her ağaç, iklimin dengesinde, hayatın devamında vazgeçilmez bir değerimiz. Doğaya gösterdiğimiz özen, aslında kendimize bıraktığımız mirastır. Ağaçlarımızı birlikte koruyalım."