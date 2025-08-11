Rezan Epözdemir gözaltı süresi uzatıldı! Casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında casusluk ve FETÖ'ye yardım iddiasıyla iki soruşturma yürütülen avukat Rezan Epözdemir, gözaltına alındı. Epözdemir'in ev ve hukuk bürosunda yapılan aramada; bilgisayarlarına, dijital materyallere, çok sayıda dokümana el konuldu. Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN