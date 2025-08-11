11 Ağustos 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları Rezan Epözdemir gözaltı süresi uzatıldı! Casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlaması
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 12:33
Güncelleme:11.08.2025 12:35
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında casusluk ve FETÖ'ye yardım iddiasıyla iki soruşturma yürütülen avukat Rezan Epözdemir, gözaltına alındı. Epözdemir'in ev ve hukuk bürosunda yapılan aramada; bilgisayarlarına, dijital materyallere, çok sayıda dokümana el konuldu. Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
