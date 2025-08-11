11 Ağustos 2025, Pazartesi
Rezan Epözdemir gözaltı süresi uzatıldı! Casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında casusluk ve FETÖ'ye yardım iddiasıyla iki soruşturma yürütülen avukat Rezan Epözdemir, gözaltına alındı. Epözdemir'in ev ve hukuk bürosunda yapılan aramada; bilgisayarlarına, dijital materyallere, çok sayıda dokümana el konuldu. Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.