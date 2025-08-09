CANLI | Gazze’ye umut ışığı ol! Binler Ayasofya’ya yürüyor | A Haber bölgede...
Çok sayıda sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e Destek Platformu, akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganıyla yürüyüş gerçekleştiriyor. A Haber ekibi ise bölgeden gelişmeleri anbean aktarıyor.
Terör devleti İsrail, hem açlığı silah olarak kullanıp hem de havadan bombardıman yaparak günden güne tükettiği Gazze'yi şimdi de karadan işgal kararı aldı. Soykırımın resmiyet maskesi ardına gizlendiği skandal karara, dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseliyor.
Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki STK temsilcileri de bu kapsamda 9 Ağustos Cumartesi akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüyüş düzenleme kararı aldı.
Megakentin birçok noktasından yürüyüşe akın akın gelen vatandaşlar ise dünyanın sessiz çığlığı Gazze'nin sesi olmaya çalışıyor
GAZZE İÇİN ELLER SEMAYA KALKTI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü programında dua ediyor.
FENERLERLE YÜRÜYORLAR
"Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla düzenlenen yürüyüşe vatandaşların telefonlarındaki fenerlerle katılması için çağrıda bulunuldu. Saat 20.30 sularında başlayan yürüyüşe Türkiye'nin Filistin'in yanında dimdik durmaya devam ettiği tüm dünyaya ilan ediliyor.
Binlerce kişinin katıldığı etkinlik sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve ''Gazzeli çocuklar bizi bekliyor'' sloganları atıldı. Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve vatandaşların katılımıyla devam eden yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlanacak.
"BİR GÜN GELECEK İTRAİL'E ÖYLE BİR TOKAT ATACAĞIZ Kİ..."
İstanbul'da düzenlenen "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşünden bir pankartta, "Bir gün gelecek İtrail'e öyle bir tokat atacağız ki..." ifadeleri yer aldı.
A HABER BÖLGEDE
A Haber ekibi bölgede gelişmeleri anbean takip ediyor.
Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Vural'ın açıklamaları şöyle: "Beyazıt Camii'nden akşam ezanı okunmadan hemen önce Filistin ile alakalı sloganları atmak için on binlerce kişi bir araya gelmişti. Binler şu an hep birlikte akşam namazını eda ettikten sonra yürüyüşe başladılar. Yürüyüşte de oldukça yoğun bir kalabalık var. Burada on binlerce kişi var. Sadece Beyazıt Meydanı'nda gelenler değil aynı zamanda yol güzergahı üzerinde de bu korteje katılan binlerce kişi olduğunu söyleyelim. İnsanlar hep birlikte Gazze'yi tüm dünyaya hatırlatmaya devam edecekler. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüyüş gerçekleşiyor. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Beyazıt meydanında bu süreç başladı. Buraya gelen binlerin tek fikri var o da Gazze. Gazze'nin sesini duyurmak için buradalar."
"FİLİSTİN BİZİ BİRLEŞTİRTEN BİR DEĞER OLSUN"
Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney açıklamalarda bulundu. Güney, "Filistin bizi birleştirten bir değer olsun. Trump'ın Gazze'ye ilhak planı vardı." dedi.
BİLAL ERDOĞAN'DAN KATILIM ÇAĞRISI
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yürüyüşün önemine dikkati çekerek "Cumartesi akşam namazından sonra Beyazıt Camisi'nden çıkıp Beyazıt Meydanı'nda toplanmayı, daha sonra da buradan Ayasofya'ya elimizde fenerlerle yürümeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
