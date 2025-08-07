07 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Senegal Başbakanı Sonko'dan Türkiye'ye ziyaret! İşte zirvede ele alınacak konular

Senegal Başbakanı Sonko'dan Türkiye'ye ziyaret! İşte zirvede ele alınacak konular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 09:23
ABONE OL
Senegal Başbakanı Sonko’dan Türkiye’ye ziyaret! İşte zirvede ele alınacak konular

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye’ye bugün resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İŞ BİRLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞECEK

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortaklık düzeyinde olan iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Senegal Başbakanı Sonko’dan Türkiye’ye ziyaret! İşte zirvede ele alınacak konular

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNACAKLAR

Taraflar, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Senegal Başbakanı Sonko’dan Türkiye’ye ziyaret! İşte zirvede ele alınacak konular Senegal Başbakanı Sonko’dan Türkiye’ye ziyaret! İşte zirvede ele alınacak konular Senegal Başbakanı Sonko’dan Türkiye’ye ziyaret! İşte zirvede ele alınacak konular
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör