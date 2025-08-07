Senegal Başbakanı Sonko'dan Türkiye'ye ziyaret! İşte zirvede ele alınacak konular
Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye’ye bugün resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.
İŞ BİRLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞECEK
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortaklık düzeyinde olan iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNACAKLAR
Taraflar, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.
