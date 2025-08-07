Senegal Başbakanı Sonko’dan Türkiye’ye ziyaret! İşte zirvede ele alınacak konular

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İŞ BİRLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞECEK

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortaklık düzeyinde olan iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.