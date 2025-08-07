Başkan Erdoğan’dan Senegal’in İsrail’e karşı tavrına tebrik: Cesur duruşu örnektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Afrika ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirterek " Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir." dedi. Görüşmede Gazze'de yaşanan gelişmelerin de ele alındığını vurgulayan Başkan Erdoğan "Senegal'in Filistin halkı ile sergilediği dayanışma ve İsrail'e karşı cesur duruşu biçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal, Birleşmiş Milletler'de (BM) başlattığımız girişimlere de her zaman destek oluyor." mesajını verdi.