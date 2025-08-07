07 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Senegal Başbakanı Ousmane Sonko Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.