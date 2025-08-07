MSB’den terör örgütü SDG’ye uyarı: Mutabakata uygun hareket etmiyor

Tuğamiral Zeki Aktürk envantere yeni giren silahlarla ilgili bilgi verdi. (AA)



ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİTEMLERİ

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini söyledi.



Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda 5,56 milimetre Hafif Makineli Tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Zırhlı Akaryakıt Tankeri muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını ifade etti.



ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, 25 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına "Uzman Yardımcısı Temini" başvurularının 25 Ağustos'a kadar, 4 Ağustos'ta başlayan "Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini" kapsamındaki başvuruların 3 Eylül'e kadar süreceğini kaydetti.



Milli Eğitim Bakanlığı ile MSB'ye bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "MKE Dersliksiz Okul" uygulaması çerçevesinde teknik sınavların 4-8 Ağustos tarihlerinde Kırıkkale'deki MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünde gerçekleştirildiğini ifade eden Aktürk, şöyle konuştu: "Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekillendiği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarının bir kez daha devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir." ifadesini kullandı.



Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bakanlık kaynakları, SDG terör örgütünün 10 Mart'ta Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğinin sahada görüldüğünü belirtti.



Kaynaklar, şu ifadeleri kullandı: "Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Bizim duruşumuzda ise bir değişiklik yoktur. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz."



DOĞU AKDENİZ'DE YAYINLANAN NAVTEX

Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz'de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan NAVTEX'in Türk kıta sahanlığını da kapsamasıyla ilgili sorular üzerine, şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'de 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığındaki haklarımıza yönelik kararlılığımız masada ve sahada daima gösterilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek kablo/boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek gibi faaliyetlerin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kural dolayısıyla kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeden daima gerekli takipler ve izlemeler yürütmekte, ülkemizi yok sayan hiçbir faaliyet ve projeye (Great Sea Interconnector Projesi gibi) geçit vermemekteyiz. Bu hal tarzımız kapsamında 5 Ağustos 2025 tarihinde Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS gemisinin jeofizik araştırmaları için yayımlanan NAVWARN duyurusunun, kıta sahanlığımızı ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerekli uyarılar yapılmış, Bakanlığımız da karşı NAVTEX'ini yayımladı. Ayrıca gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır."