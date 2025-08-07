MSB'den terör örgütü SDG'ye uyarı: Mutabakata uygun hareket etmiyor
Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. SDG'nin Suriye'de mutabakata uygun hareket etmediğine vurgu yapan MSB, terör örgütüne uyarılarda bulunurken; 'SDG Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor.' dedi. Doğu Akdeniz'de yayınlanan NAVTEX ile ilgili olarak ise 'Kararlılığımız masada ve sahada gösteriliyor.' ifadesi kullanıldı. İskenderun'da şehit olan 2 asker ile ilgili olarak ise 'Çarpıtılmış iddialara itibar edilmemeli' uyarısı yapılırken, Adli Tıp'tan gelecek raporun beklendiği kaydedildi. 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasıyla ilgili tahkikatın tamamlandığı açıklanırken; keşifte olumsuz emareye rastlanmadığı ve bu nedenle mağarada gaz ölçümü yapılmadığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Aktürk, Çanakkale Destanı'nın dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutlayarak, 61 yıl önce Kıbrıs'a yönelik düzenlenen hava harekatında esir düşen ve Rumlar tarafından yapılan acımasızca işkenceyle şehit edilen Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.
TERÖRLE MÜCADELE
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği operasyon, arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
Aktürk, "Son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise son bir hafta içerisinde 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 olmuştur." dedi.
Son bir haftada engellenen 869 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 45 bin 159'a ulaştığını vurgulayan Aktürk, "Suriye harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Münbiç bölgesinde imha edilen 11 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Münbiç dahil 528 kilometre olmuştur." diye konuştu.
İSRAİL
İsrail'in, Gazze halkı üzerinde açlık silahıyla soykırım uygulamaya devam ettiğini aktaran Aktürk, İsrail'in ateşkes müzakerelerini sündürmek suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı ve yurtlarını terk etmeye zorlamayı hedeflediğini söyledi.
İsrail yönetiminin, ayrıca Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik kabul edilemez hukuksuz adımlar da attığını belirten Aktürk, "İsrailli yöneticilerin 3 Ağustos 2025 tarihinde Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın tarzındaki kışkırtıcı eylemleri ve son dönemlerdeki ilhak çağrıları iki devletli çözüm ve barış umutlarını hedef almaktadır. İsrail'in Filistin'de ve bölgede sergilediği barış karşıtı tutumu karşısında derhal ateşkes sağlanarak, iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış tesis edilmelidir." ifadelerini kullandı.
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları söyledi: "Sayın Bakanımız, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Samsun iline verilecek 'İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılacak, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Senegal Cumhuriyeti Başbakanı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği görüşmelere refakat edecektir. Sayın Bakanımız, yarın TBMM'de düzenlenecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na katılarak komisyon üyelerine bilgilendirmede bulunacaktır."
EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.
Tatbikatlara ilişkin de bilgi veren Aktürk, 30 Temmuz'da ABD'de başlayan Emerald Warrior Spiral (Yakın Hava Desteği) tatbikatının yarın sona ereceğini belirtti.
Aktürk, 12-22 Ağustos tarihlerinde Gölcük/Kocaeli'de Deniz İkmal Merkezi Komutanlığında "Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı"nın icra edileceğini ifade etti.
Tuğamiral Aktürk, Maldivler'in savunma altyapısını geliştirmek ve desteklemek amacıyla hibe edilen TCG Volkan'ın, yarın Maldivler seyrini tamamlaması ve 16 Ağustos'ta Hizmete Giriş Töreni'nin icra edilmesinin planlandığını dile getirdi.
23 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Fransa'da düzenlenen ve 44 ülkeden sporcuların katıldığı "Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası"na ilişkin de bilgi aktaran Aktürk, şunları kaydetti: "50 metre Tabanca Takım kategorisinde Avrupa ikincisi, 25 metre Standart Tabanca Takım kategorisinde ise Avrupa üçüncüsü olan ve 'Türkiye Atış Milli Takımı' adına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Atış Takımımız ile 2-3 Ağustos tarihlerinde Eğirdir/Isparta'da icra edilen Eğirdir Triatlon Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden TSK Spor Gücü Triatlon Takımımızı ve dereceye giren sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz."
ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİTEMLERİ
Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini söyledi.
Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda 5,56 milimetre Hafif Makineli Tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Zırhlı Akaryakıt Tankeri muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını ifade etti.
ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ
Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, 25 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına "Uzman Yardımcısı Temini" başvurularının 25 Ağustos'a kadar, 4 Ağustos'ta başlayan "Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini" kapsamındaki başvuruların 3 Eylül'e kadar süreceğini kaydetti.
Milli Eğitim Bakanlığı ile MSB'ye bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "MKE Dersliksiz Okul" uygulaması çerçevesinde teknik sınavların 4-8 Ağustos tarihlerinde Kırıkkale'deki MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünde gerçekleştirildiğini ifade eden Aktürk, şöyle konuştu: "Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekillendiği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarının bir kez daha devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir." ifadesini kullandı.
Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bakanlık kaynakları, SDG terör örgütünün 10 Mart'ta Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğinin sahada görüldüğünü belirtti.
Kaynaklar, şu ifadeleri kullandı: "Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Bizim duruşumuzda ise bir değişiklik yoktur. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz."
DOĞU AKDENİZ'DE YAYINLANAN NAVTEX
Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz'de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan NAVTEX'in Türk kıta sahanlığını da kapsamasıyla ilgili sorular üzerine, şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'de 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığındaki haklarımıza yönelik kararlılığımız masada ve sahada daima gösterilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek kablo/boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek gibi faaliyetlerin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kural dolayısıyla kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeden daima gerekli takipler ve izlemeler yürütmekte, ülkemizi yok sayan hiçbir faaliyet ve projeye (Great Sea Interconnector Projesi gibi) geçit vermemekteyiz. Bu hal tarzımız kapsamında 5 Ağustos 2025 tarihinde Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS gemisinin jeofizik araştırmaları için yayımlanan NAVWARN duyurusunun, kıta sahanlığımızı ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerekli uyarılar yapılmış, Bakanlığımız da karşı NAVTEX'ini yayımladı. Ayrıca gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır."
İSKENDERUN DENİZ ER EĞİTİM ALAYI'NDA 2 ASKERİN ŞEHİT OLMASI
Bakanlık kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 askerin şehit olmasına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi: "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 Mehmetçiğimizin şehit olduğu olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporundan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir."
12 ASKERİN ZEHİRLENDİĞİ METAN GAZI FACİASI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında metan gazından zehirlenerek 12 askerin şehit olmasına ilişkin olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 12 askerin gazdan zehirlenerek şehit olmasına ilişkin idari tahkikatın tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, Pençe Serisi Harekatlarının başladığı 2019'dan olayın yaşandığı 6 Temmuz 2025'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 3 bin 764 mağaranın arama tarama ve imhasının gerçekleştirildiği kaydedildi.
Daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği, olayın yaşandığı mağaranın, girilen 3 bin 765'inci mağara olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dahil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği, olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır."
"GEREKLİ DERSLER ÇIKARILMIŞTIR"
Açıklamada, kurtarma faaliyetinin birlik personeli, KBRN timi, UMKE, AFAD ve TTK unsurlarıyla birlikte usulüne uygun şekilde icra edildiği, önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerin personelin tahliye ile tedavisinde kullanıldığı bildirildi.
Olaydan etkilenen personele, olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibiyle müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde, olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay, istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."
