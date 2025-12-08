Meclis’te bütçe maratonu başladı! Görüşmelerde Terörsüz Türkiye tablosu

Fotoğraf-AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde 21 birleşim gerçekleştirildiğini, bütçenin 77 oturumda yaklaşık 240 saat müzakere edildiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu görüşmelerde komisyon üyelerimiz dahil olmak üzere 271 milletvekilinin toplamda 1353 kez söz talebi olmuş ve bu karşılanmıştır. Başka bir deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunan milletvekillerimizin yaklaşık yüzde 46'sı bu müzakerelere doğrudan katılım sağlayarak katkıda bulunmuştur. Komisyon Başkanımız, komisyon üyelerimiz başta olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yoğun emekleriyle çalışmalara katkı sunan Meclis emekçilerimize de tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

KURTULMUŞ'TAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

TBMM'nin 28. Dönemi'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çünkü Cumhuriyetimizin ilk asrı geride bırakılmış, 28. Dönem Meclisimiz ise ikinci asrın başlangıcını yapan bir Meclistir. Bu özelliğiyle fevkalade tarihi bir Meclis çalışmasını hep birlikte icra ediyoruz." ifadesini kullandı.