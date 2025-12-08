Meclis'te bütçe maratonu başladı! Görüşmelerde Terörsüz Türkiye tablosu
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye', sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir." dedi. Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde Meclis'e ilk MHP lideri Bahçeli geldi. Görüşme öncesi DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş da son detayları aktardı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye', sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir." dedi.
GENEL KURUL'DA BÜTÇE MARATONU BAŞLADI
TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Genel Kurul, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, oturumun açılışında, İstanbul Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, emniyet camiasına ve millete başsağlığı diledi.
2026 yılı bütçe görüşmelerine bugün başladıklarını dile getiren Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinin yoğun geçtiğini anımsatarak, TBMM Genel Kurulunda yapılacak görüşmelerin hayırlı olmasını diledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde 21 birleşim gerçekleştirildiğini, bütçenin 77 oturumda yaklaşık 240 saat müzakere edildiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu görüşmelerde komisyon üyelerimiz dahil olmak üzere 271 milletvekilinin toplamda 1353 kez söz talebi olmuş ve bu karşılanmıştır. Başka bir deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunan milletvekillerimizin yaklaşık yüzde 46'sı bu müzakerelere doğrudan katılım sağlayarak katkıda bulunmuştur. Komisyon Başkanımız, komisyon üyelerimiz başta olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yoğun emekleriyle çalışmalara katkı sunan Meclis emekçilerimize de tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ifade ediyorum." diye konuştu.
KURTULMUŞ'TAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
TBMM'nin 28. Dönemi'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çünkü Cumhuriyetimizin ilk asrı geride bırakılmış, 28. Dönem Meclisimiz ise ikinci asrın başlangıcını yapan bir Meclistir. Bu özelliğiyle fevkalade tarihi bir Meclis çalışmasını hep birlikte icra ediyoruz." ifadesini kullandı.
TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda dönemin ruhuna uygun yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayan Kurtulmuş, TBMM'deki siyasi partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla Komisyonda ciddi tartışmaların yapıldığını, terörün ortadan kaldırılabilmesi için çok yönlü, çok katmanlı çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.
Komisyonda ilk olarak şehit aileleri ve gazilerin dinlendiğini, konuyla ilgili toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alındığını anımsatan Kurtulmuş, dinleme faaliyetlerinin de geçen hafta itibarıyla sona erdirildiğini kaydetti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bundan sonraki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan bu komisyon, şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek, Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili genel perspektifi ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde yazdığı bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaktır. Bundan sonraki düzenlemelerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı bu komisyon raporları doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan değerli siyasi partilerin ortak çalışmasıyla sonlandırılacaktır. Ümit ediyorum ki aynen komisyon çalışmasında olduğu gibi Meclis çalışmalarında da 'Terörsüz Türkiye' meselesi olgun bir şekilde ele alınarak süreç ilerletilir ve sonuçlar alınır.
TÜRKİYE TARİHİNDEKİ BU ÖNEMLİ FIRSAT UMUYORUZ Kİ BAŞARIYLA SONUÇLANIR
'Terörsüz Türkiye', sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonumuz da bu süreçte üzerine düşen demokratik denetim fonksiyonunun bir gereği olarak, süreci fevkalade başarılı bir şekilde bu noktaya kadar getirmiştir. Ümit ederim ki sonuç alarak Türkiye tarihinde kazanılan bu önemli fırsatın başarıyla sonuçlandırılmasına vesile olur."
YENİ SİVİL ANAYASA YAPILMASI ÇAĞRISI
TBMM'nin 28. Dönemi'nin önemini vurgulayarak, bu dönemde demokratik adımların atılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları paylaştı:
"Her şeyden evvel Türkiye'nin 2. yüzyılına yaraşır, milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Dönem Meclisinin önemli sorumluluklarından birisidir. Aynı şekilde demokratik standartlarımızı yükseltmemiz açısından, demokratik bir yeni Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nın da büyük bir olgunlukla ve siyasi hesapların dışında gündeme getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması ve sonuçlandırılmasını da ümit ve arzu ediyoruz." Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.
GÖRÜŞMELER 14 GÜN SÜRECEK
Genel Kurulda bugün, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek. Aralıksız 14 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 21 Aralık Pazar günü sona erecek. Bakanlıkların, bağlı kurum ve kuruluşların bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 9 turda ele alınacak.
Genel Kurul'daki görüşmelere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı.
DEM PARTİ BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI
Genel Kuruldaki bütçe görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, salondaki parti liderleri ve grup başkanlarıyla tek tek selamlaştı. CHP Genel Başkanı Özel de parti liderleri, grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle tokalaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan son detayları aktardı. Görüşmelerin saat 12.00'de başladığını belirten Yeşiltaş "Her zaman olduğu gibi MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk gelen isimdi. Genel Kurul'da yerini aldı ve daha sonra DEM Parti eş genel başkanları MHP sıralarına yöneldiler ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştılar, hal hatır sordular." dedi.
Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel Genel Kurul'a geldiğini ve Genel Kurul'da bulunan tüm siyasi partilerin liderleri ve temsilcileriyle tek tek tokalaştığını vurgulayan Yeşiltaş şu ifadelerle gelişmeleri aktardı:
"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oturumu yönetiyor ve açılış konuşmasını da Numan Kurtulmuş yaptı. Gündeminde "Terörsüz Türkiye" süreci vardı ve bunun bir devlet projesi olduğunu söyledi. 'Devletin bütün ilgili kurumları bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılması ile ilgili olarak üst koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedirler' ifadesini kullandı.
Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuştu, sürece ilişkin bazı eleştirileri oldu. MHP adına Erkan Akçay kürsüdeydi, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç'la birlikte. Erkan Akçay'ın özellikle "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajları önemliydi. Suriye özelinde bir değerlendirmesi oldu: "Suriye'deki SDG-YPG 10 Mart mutabakatına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Sınırımızda ikinci bir İsrail kurulmasına asla tahammülümüz yoktur" diye konuştu.
HATİMOĞULLARI'NIN KONUŞMASINI BAHÇELİ ALKIŞLADI
MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu MYK'ya seçilmesinden dolayı tebrik etti. Daha sonra Genel Kurul'a geçildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları kürsüdeydi ve Filistin meselesine ayrı bir parantez açtı Tülay Hatimoğulları. "Filistin halkı yalnız değildir" dedi. Bu sözlerini MHP lideri Devlet Bahçeli alkışladı.
BAKIRHAN ERDOĞAN'ıN SÖZLERİNİ HATIRLATTI
Daha sonra kürsüye DEM Parti bir diğer Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan geldi. Suriye mesajı önemliydi: "Düşüncemiz askeri seçeneklerin değil, diyaloğun çözüm olmasıdır" dedi. Muhalefete süreçle ilgili çağrısı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son grup toplantısındaki açıklamasını hatırlattı: "Sayın Erdoğan son grup toplantısında 'Bu sefer başaracağız' dedi. Biz de açıkça ifade ediyoruz; evet bu sefer başarmak istiyoruz, başaracağız" ifadesini kullandı.
BAHÇELİ BAKIRHAN'I TEBRİK ETTİ
Bu sözlerini MHP lideri Devlet Bahçeli Genel Kurul'da alkışladı. Daha sonra ara verildi. MHP lideri Devlet Bahçeli kuliste de yine Tuncer Bakırhan'ı "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili yapmış olduğu açıklama nedeniyle tebrik etti. CHP... dediğimiz gibi Özgür Özel şu anda Genel Başkan kürsüde, önümüzdeki dakikalarda da AK Parti grubu adına konuşmalar gerçekleştirilecek. Biz de takip ediyoruz.
