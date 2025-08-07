Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usulleri ve yol haritası belirlendi!
Meclis’te “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun adı “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olarak belirlendi. Komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edildi. Komisyonun çalışma usulleri ve yol haritası belli oldu. Gündemi “terör ve demokrasi” olacak komisyonun görev süresi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.
Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında kurulan komisyonunun ilk toplantısı yapıldı.
Toplantıya ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, komisyonun adının "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendiği, komisyonun çalışma usul ve esaslarının oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.
Komisyonun çalışma usulleri ve yol haritası belli oldu. Gündemi "terör ve demokrasi" olacak komisyonun görev süresi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.
KOMİSYONUN İKİNCİ TOPLANTISI YARIN
Sabah'ın haberine göre Milli Savunma, İçişleri Bakanı ile MİT Başkanı 8 Ağustos Cuma günü komisyona bilgi verecek. Komisyonun önceki gün yaptığı toplantıda gündemi ve çalışma usulleri 12 maddelik bir protokol ile çizildi. 12 madde şunları içeriyor:
TERÖR VE DEMOKRASİ
Komisyonun amacı 'Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak' olarak çizildi.
KANUN TASLAKLARI
Komisyon bu amaç ve doğrultuda 'ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak. Kamuoyunun komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesi' sağlanacak.
BAŞKAN KURTULMUŞ
Komisyon başkanlığı görevini TBMM Başkanı olarak Numan Kurtulmuş yapacak. Kendisi olmazsa görevlendireceği bir üye toplantıyı yönetecek.
NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK
Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının 5/3 çoğunluğu ile alınacak. Bunun dışındaki kararlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak.
HENÜZ NETLEŞMEDİ
Komisyon toplantısında nitelikli çoğunluk için üye sayısının 51 mi yoksa 48 mi (İyi Parti üye vermediği için) olacağı tartışıldı. Net bir karar çıkmadı. Bu konu önümüzdeki günlerde netleştirilecek ancak kulislerde 48'in ağırlık kazandığı belirtiliyor.
TUTANAKLAR
Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak.
ÜNİVERSİTELER VE STK
Komisyon gerekli görürse kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilecek.
BAZI TOPLANTILAR KAPALI
Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar basına açık olacak.
31 ARALIK'A KADAR
Komisyon 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. Sürenin bitiminde üye tam sayısının 5/3 çoğunluğuyla süre her defasında iki aya kadar uzatılabilecek.
İMRALI ÖNERİSİ
Komisyonun 8 saat süren toplantısının basına kapalı bölümünde partiler önümüzdeki döneme ilişkin önerilerini dile getirdi. DEM Parti temsilcilerinin, komisyonun bir heyet oluşturarak İmralı'ya gitmesini önerdiği öğrenildi.
MSB, İÇİŞLERİ BAKANI VE MİT...
Komisyon ikinci toplantısını yarın yapacak. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak. Bakanlar ve Kalın silah bırakmada gelinen noktaya ilişkin bilgi paylaşacak, komisyonun sorularını yanıtlayacak. Toplantının basına kapalı olarak yapılması planlanıyor.
