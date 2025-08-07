“Türkiye’yi terörden arındırmak” temel amaç

07 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 07.08.2025 09:08
Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Gözler yarınki ikinci toplantıya çevrildi. Komisyon yarın Milli Savunma Bakanı Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın'ı ağırlayacak. Peki komisyonun çalışma usulleri ve esasları ne olacak? İşte detaylar...
