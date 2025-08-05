TBMM’de Terörsüz Türkiye zamanı! Süreç komisyonunun adı belli oldu: Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki partilerden 48 üyenin katılacağı Terörsüz Türkiye için Meclis süreci bugün başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon toplantısı saat 11.00'de başladı. Komisyonun ilk toplantısında, komisyonun ismi ve işleyiş şekli ele alınacak. Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri masaya yatırıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlendi.

NUMAN KURTULMUŞ'UN AÇILIŞ KONUŞUMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir.

Bugün FETÖ dahil darbe girişimlerini boşa çıkaran ve terör örgütünün etkisini kıran kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz.

Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız.

Terörsüz Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kaderdaşlık yalnız savaş meydanlarında değil umutta da birlikte yürümektir. Meclis çözümün meşru adresidir.

"KOMİSYONDA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır.

Terör belasıyla uğraşmamış olsaydık nice okullar, üniversite hastaneler daha önce inşa edilebilirdi. Bugünlerde ulaştığımız bu noktaya çok daha önce ulaşmamız mümkündü. Tüm kayıpların ötesinde en ağır bedel canla ödenmiştir.

Yeter ki her görüş birlik ve beraberliğe işaret etsin. İnanıyorum ki katkı veren herkes bu milletin mayasında kardeşlik olduğunu göstermiştir. Her kimlik burada söz söyleyebilecek.

"HER BİLGİLENDİRME ŞEFFAF ŞEKİLDE YAPILACAK"

Bugün burada tüm siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımız buradadır. Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız.

Bir diğer ilkemiz açıklık olmalıdır. Diğer ilkemiz çoğulculuk olmalıdır. Çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi TBMM Meclis Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kamuoyunu yerinde zamanında doğru bilgilendirmek önceliklerimiz arasında olmalıdır.

Komisyon farklı fikirlerin çatıştırılmadığı bir zeminde olacaktır. Ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda analizler yapmak bu yapının asli görevlerindendir. Provokasyonlar her zaman her dönemde olabilir. Bertaraf edecek unsur çoğulcu demokratik yapımızdır.

Hiçbir fikir kenara itilmemelidir. Her bir milletvekilimiz milletimiz adına çalışmalara katıldığının farkında olarak hareket edecektir. Demokratik çoğulcu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞACAK

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer alacak. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler şu isimlerden oluşuyor:

AK PARTİ: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM PARTİ: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek

MHP: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut

YENİ YOL PARTİSİ: Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici

HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu

TİP: Ahmet Şık

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Fatih Erbakan, Doğan Bekin

EMEP: İskender Bayhan

DEMOKRAT PARTİ: Haydar Altıntaş

DSP: Önder Aksakal