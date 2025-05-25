Başkan Erdoğan’ın Necip Fazıl ile olan anısı! Yıllar önce anlatmıştı: Tek başına bir okul ve ekoldü

ERDOĞAN ANISINI ANLATTI: BENİM TAKDİMİMİ BU GENÇ YAPSIN

Öte yandan Başkan Erdoğan 2014 yılında yaptığı konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek ile olan anısını paylaşmıştı. İşte Erdoğan'ın o sözleri:

Burada üstat Necip Fazıl'la ilgili birkaç önemli noktayı tekrar hatırlatmak isterim. Kendisini şahsen de tanıma bahtiyarlığına eriştiğim, hatta hatta takdim fırsatı yakaladığım artık üniversite yıllarımın en canlı dönemlerinde, üstada jübile yapacağız Milli Türk Talebe Birliği'nde. Bu jübileyi yapmak için iki genç artık finale kaldı ve iki genç olarak bir tanesi de benim Milli Türk Talebe Birliği'nin Cağaloğlu'ndaki şu anda halk eğitim merkezi. Bilmiyorum Milli Eğitim Bakanımız devretti mi? Tekrar aslına rücu etsin demiştik ve o salonda genel başkan üstat ve iki arkadaşımız beraberiz takdimi nasıl yapacağız bunlar okunuyor.

"JÜBİLEDE TAKDİM BU FAKİRE KALDI"

Asla üstat mütekebbir değildi. Nitekim orada diğer arkadaşım benden önce takdimini yapmaya başladı. 4 A4 sayfası takdim hazırlamış, öyle övdü öyle övdü ki artık üstat bu övgülere dayanamadı ne söylediğini söylemeyeceğim o bana kalsın. Ama ikinci A4 sayfası bitti ki üstat dayanamadı yerinden kalkarak o kendine has üslubuyla orada bir ifade kullandı ve orada iş kesildi. Ondan sonra sıra bana geldi. Ben de şöyle avuç içi kadar iki takdim hazırlamıştım. Ben de bu takdimimi yaptım ve üstat orada 'benim takdimimi bu genç bu genç yapsın' dedi ve işi bana bıraktı. Ve o jübilede takdimi o gecenin bu fakire kaldı. Tabii o dizi milli gençlik geceleri olarak devam etti. İstanbul, İzmir, Ankara her yerde üstatla beraber dolaştık. Hamdolsun bu şekilde kendisini ve merhume refikalarını zaten sürekli talebe birliğine gelir gider, milli gençlik gecelerine de gelip giderdi oralarda da birlikte olduk ve gayet yakından çok daha iyi tanıdım. Ama benden tabii çok daha iyi tanıyanların bu salonda olduğunu da biliyorum.