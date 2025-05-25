Başkan Erdoğan'ın Necip Fazıl ile olan anısı! Yıllar önce anlatmıştı: Tek başına bir okul ve ekoldü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 42. yılında sosyal medyadan rahmetle andı ve üstadın eserleri, fikirleri ve mücadele azmiyle bugün bile insanlara yol gösterdiğini vurguladı. 2014 yılında yaptığı bir konuşmada ise Necip Fazıl ile üniversite yıllarında tanıştığını, bir jübile programında takdim yapma görevini üstlendiğini anlattı. Erdoğan, üstadın kendisini takdimi yapması için özellikle tercih ettiğini ve Necip Fazıl’ın mütevazı, aksiyon insanı, tek başına bir okul ve ekol olduğunu belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 42'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren ve yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ettiğini ve Mevla'dan üstadımızın mekanını cennet etmesini dilediğini belirtti.
ERDOĞAN ANISINI ANLATTI: BENİM TAKDİMİMİ BU GENÇ YAPSIN
Öte yandan Başkan Erdoğan 2014 yılında yaptığı konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek ile olan anısını paylaşmıştı. İşte Erdoğan'ın o sözleri:
Burada üstat Necip Fazıl'la ilgili birkaç önemli noktayı tekrar hatırlatmak isterim. Kendisini şahsen de tanıma bahtiyarlığına eriştiğim, hatta hatta takdim fırsatı yakaladığım artık üniversite yıllarımın en canlı dönemlerinde, üstada jübile yapacağız Milli Türk Talebe Birliği'nde. Bu jübileyi yapmak için iki genç artık finale kaldı ve iki genç olarak bir tanesi de benim Milli Türk Talebe Birliği'nin Cağaloğlu'ndaki şu anda halk eğitim merkezi. Bilmiyorum Milli Eğitim Bakanımız devretti mi? Tekrar aslına rücu etsin demiştik ve o salonda genel başkan üstat ve iki arkadaşımız beraberiz takdimi nasıl yapacağız bunlar okunuyor.
"JÜBİLEDE TAKDİM BU FAKİRE KALDI"
Asla üstat mütekebbir değildi. Nitekim orada diğer arkadaşım benden önce takdimini yapmaya başladı. 4 A4 sayfası takdim hazırlamış, öyle övdü öyle övdü ki artık üstat bu övgülere dayanamadı ne söylediğini söylemeyeceğim o bana kalsın. Ama ikinci A4 sayfası bitti ki üstat dayanamadı yerinden kalkarak o kendine has üslubuyla orada bir ifade kullandı ve orada iş kesildi. Ondan sonra sıra bana geldi. Ben de şöyle avuç içi kadar iki takdim hazırlamıştım. Ben de bu takdimimi yaptım ve üstat orada 'benim takdimimi bu genç bu genç yapsın' dedi ve işi bana bıraktı. Ve o jübilede takdimi o gecenin bu fakire kaldı. Tabii o dizi milli gençlik geceleri olarak devam etti. İstanbul, İzmir, Ankara her yerde üstatla beraber dolaştık. Hamdolsun bu şekilde kendisini ve merhume refikalarını zaten sürekli talebe birliğine gelir gider, milli gençlik gecelerine de gelip giderdi oralarda da birlikte olduk ve gayet yakından çok daha iyi tanıdım. Ama benden tabii çok daha iyi tanıyanların bu salonda olduğunu da biliyorum.
"TEK BAŞINA BİR OKUL VE EKOLDÜ"
Üstad Necip Fazıl o söylendiği gibi eğer mütekebbir olsaydı 4 A4 sayfasıyla o takdimi yapan arkadaşımızı tercih ederdi etmedi. Benimkisi daha mütevazıydı fakat bizi orada takdir etti, böyle devam etti. Çünkü Necip Fazıl aslında bir aksiyon insanıydı. Necip Fazıl o dönemde yüzlerce, bugün yüzbinlerce genci dünyaya ve ukbaya hazırlamış tek başına bir okul, tek başına bir ekoldü
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