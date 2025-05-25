Bir milletin ruhunu anlatan şiir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 42. yılında sosyal medyadan rahmetle andı ve üstadın eserleri, fikirleri ve mücadele azmiyle bugün bile insanlara yol gösterdiğini vurguladı. 2014 yılında yaptığı bir konuşmada ise Necip Fazıl ile üniversite yıllarında tanıştığını, bir jübile programında takdim yapma görevini üstlendiğini anlattı. Erdoğan, üstadın kendisini takdimi yapması için özellikle tercih ettiğini ve Necip Fazıl’ın mütevazı, aksiyon insanı, tek başına bir okul ve ekol olduğunu belirtti.