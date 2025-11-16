Viral Galeri Viral Tıkla Ekrana dokunma sesiyle parmak izi kopyalanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz

Ekrana dokunma sesiyle parmak izi kopyalanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz

Siber saldırıların sayısı her geçen gün artarken, en büyük hedef cep telefonları oldu. Öyle ki, artık telefonun mikrofonuna sızarak, ekrana dokunma sesinden parmak izimizi birebir kopyalayabiliyorlar. Peki, bu nasıl gerçekleşiyor? Konuyu irdeleyerek tehlikenin boyutuna ilişkin hazırladığı özel dosya haberinde aktaran A Haber Editörü Nasuh Özer, ülkemizde mobil tehlikenin yüzde 120 arttığını söyleyerek önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 03:04
Ekrana dokunma sesiyle parmak izi kopyalanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz

Teknolojinin hızla geliştiği ve şekillendiği dünyada telefonlarımız hayatımızda olmazsa olmazımız oldu. Yapay zeka ile ivmelenen süreç teknolojik süreç siber korsanlıkla birlikte tehlikeleri de artmaya başladı. Konuyu A Haber'de değerlendiren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Ekrana dokunma sesi kaydedilerek parmak izimiz çalınabilir mi? Sorusuna yanıt vererek sorundan korunma yollarını bir bir anlattı.

Ekrana dokunma sesiyle parmak izi kopyalanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz

PRINTLISTENER İLE PARMAK İZİ NASIL KOPYALANIYOR?

A Haber Editörü Nasuh Özer, değişen ve gelişen teknolojinin yapay zekayla birlikte ivmelendiği bir süreçte Printlistener ile parmak izinin nasıl kopyalandığı tehlikesini gündeme taşıdı. Ekrana dokunma sesi kaydedilerek parmak izimiz çalınabilir mi? Sorusuna "evet" diyen Özer, şu ifadelere yer verdi:

"Teknoloji çok hızlı şekilde gelişiyor. Telefonların hayatımızda yer etmesiyle başlayan bu yolculuk, yapay zeka, hatta yapay bilinç çalışmalarıyla birlikte daha da ivme kazandı. Toplum bu değişime aynı hızla ayak uyduruyor. Özellikle hayatı kolaylaştıran teknolojiler olduğu zaman entegrasyon çok daha hızlı sağlanıyor. Teknoloji fütüristlerine göre bugünle 50 yıl sonra arasındaki fark bir uçurum kadar keskin olacak. Fakat günümüzden bahsedersek, tüm sorunları çözmüş değiliz. Çünkü her akıllı telefon kullanıcısı, bilgisayar başında oturan her birey siber tehdit altında.

Ekrana dokunma sesiyle parmak izi kopyalanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz

TÜRKİYE'YE MOBİL TEHLİKE YÜZDE 120 ARTTI

Öyle ki, mobil tehditler Afrika'da %10, Ortadoğu'da %40 oranında artarken, ülkemizde ise tam %120 oranında arttı. Kişisel ya da iş yerinde kullandığımız bilgisayar, bağlandığımız internet ağı, verilerimizi depoladığımız bulut teknolojileri, cep telefonumuz, banka ve mail şifreleri, siber saldırganların en direkt hedefleri arasında yer alıyor.

Ekrana dokunma sesiyle parmak izi kopyalanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz

Siber güvenlik profesyonelleri çoğunlukla biyometrik güvenlik önlemlerinin saldırılara karşı kuvvetli bir savunma sağladığını ifade ediyor. Ancak ABD ve Çin'de yapılan ortak bir araştırma, biyometrik güvenliğin de tehdit altında olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Araştırmacılar bir kişinin parmak izini akıllı telefon ekranına dokunarak çıkardığı sesi kaydederek yeniden oluşturmayı başardı. Evet, yanlış duymadınız. Bu, ekrana dokunurken çıkan ses kaydedilerek yapıldı. Parmak uçlarının iç yüzeylerinde 0.2 ve 0.5 milimetre aralıklarla dizilmiş olan kabartma şeklinde olan çizgilere papil ismi veriliyor. Biyometrik şifrenin kırılması da papillerden çıkan sesin kopyalanmasıyla gerçekleşiyor.

PEKİ, BU NASIL OLABİLİR?

Print-listener adı verilen bir teknikle önce akıllı telefonun mikrofonuna sızılıyor. Ardından parmakla ekran kaydırılırken çıkan akustik sinyaller yeniden yapılandırılıyor.

Ekrana dokunma sesiyle parmak izi kopyalanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz

PARMAK İZİMİZ KOPYALANIRSA NELER OLUR?

Akıllara şaşkınlık veren bu sistemi kullanan araştırmacılar, parmak izini birebir oluşturmayı başarmış. Yani özetle, ekranı kaydırırken çıkan ses kaydedilerek parmak izimiz birebir oluşturulmuş.

Bunu öğrendikten sonra endişeye kapılmamak mümkün değil. Çünkü parmak izimiz kullanılarak banka hesaplarımız çekilebilir, kişisel verilerimiz çalınabilir, galerimizdeki fotoğraflarımız çalınabilir, bizim adımıza yakınlarımızla iletişim kurulabilir ve dahası dolandırılabilirler. Şüphesiz bu ihtimaller, sosyal çevrede ve hukuki olarak herkesi zora sokar. Ve anlaşıldığı üzere profesyonel bir siber saldırı tehdidinden bahsediyoruz.

SON DAKİKA