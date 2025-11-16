Ekrana dokunma sesiyle parmak izi kopyalanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz

PRINTLISTENER İLE PARMAK İZİ NASIL KOPYALANIYOR?

A Haber Editörü Nasuh Özer, değişen ve gelişen teknolojinin yapay zekayla birlikte ivmelendiği bir süreçte Printlistener ile parmak izinin nasıl kopyalandığı tehlikesini gündeme taşıdı. Ekrana dokunma sesi kaydedilerek parmak izimiz çalınabilir mi? Sorusuna "evet" diyen Özer, şu ifadelere yer verdi:

"Teknoloji çok hızlı şekilde gelişiyor. Telefonların hayatımızda yer etmesiyle başlayan bu yolculuk, yapay zeka, hatta yapay bilinç çalışmalarıyla birlikte daha da ivme kazandı. Toplum bu değişime aynı hızla ayak uyduruyor. Özellikle hayatı kolaylaştıran teknolojiler olduğu zaman entegrasyon çok daha hızlı sağlanıyor. Teknoloji fütüristlerine göre bugünle 50 yıl sonra arasındaki fark bir uçurum kadar keskin olacak. Fakat günümüzden bahsedersek, tüm sorunları çözmüş değiliz. Çünkü her akıllı telefon kullanıcısı, bilgisayar başında oturan her birey siber tehdit altında.