Köylüler fark etti! Korkunç manzara: Çok sayıda ekip sevk edildi

Mantar toplamaya giden köylüler karşılaştıkları görüntü karşısında hem korktu hem de şoke oldu. Durum ekiplere ihbar edilince harekete geçildi. Çok sayıda ekibin seferber olduğu olayda korkulan olmadı.

ahaber.com.tr
İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2025 18:56 Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:00
Edirne'de mantar toplayan köylülerin bulduğu patlamamış top mermisi imha edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Edirne'nin Büyükdöllük köyünde mantar toplayan köylüler, Balkan Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi geniş güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Bulunan top mermisi, jandarma bomba imha timi tarafından imha edildi.

"BOMBA İMHA TİMİ İMHA ETTİ"

Mermiyi bulunan Serdar Çayan, "Mantar toplarken patlamamış top mermisi buldum. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Olay yerine gelen bomba imha timi, mermiyi imha etti" şeklinde konuştu.

