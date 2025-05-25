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Başkan Erdoğan’ın sesinden Zindandan Mehmed’e mektup şiiri

Başkan Erdoğan’ın sesinden Zindandan Mehmed’e mektup şiiri

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 25.05.2025 13:27
Üstad Necip Fazıl Kısakürek milletin adamlarına yol gösteren bir rehberdi. Bugün ülkenin lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan, onun izinden yürümüş misyonunu üstlenmiş ve hedefe başarıyla ulaşmıştı. Lider onun efsanevi şiirlerini her fırsatta büyük bir şevkle okuyup yeni nesillere aktarılmasında da şüphesiz çok büyük bir paya sahip olmaya devam ediyor ve bu davanın kalıcı zaferini müjdeliyor...
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Başkan Erdoğan’ın sesinden Zindandan Mehmed’e mektup şiiri
Başkan Erdoğan’ın sesinden Zindandan Mehmed’e mektup şiiri
Başkan Erdoğan'ın sesinden Zindandan Mehmed’e mektup şiiri
Başkan Erdoğan’ın sesinden Üstad Necip Fazıl
Başkan Erdoğan'ın sesinden Üstad Necip Fazıl
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