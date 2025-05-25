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Başkan Erdoğan’ın Necip Fazıl ile olan anısı

Başkan Erdoğan'ın Necip Fazıl ile olan anısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 25.05.2025 16:18
Güncelleme:25.05.2025 16:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 42. yılında sosyal medyadan rahmetle andı ve üstadın eserleri, fikirleri ve mücadele azmiyle bugün bile insanlara yol gösterdiğini vurguladı. 2014 yılında yaptığı bir konuşmada ise Necip Fazıl ile üniversite yıllarında tanıştığını, bir jübile programında takdim yapma görevini üstlendiğini anlattı. Erdoğan, üstadın kendisini takdimi yapması için özellikle tercih ettiğini ve Necip Fazıl’ın mütevazı, aksiyon insanı, tek başına bir okul ve ekol olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan’ın Necip Fazıl ile olan anısı
Başkan Erdoğan’ın Necip Fazıl ile olan anısı
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