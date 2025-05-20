İçişleri duyurdu! "30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacak" iddialarına yalanlama: Hayal ürünü

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada dolaşan "30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacak" iddialarına açılama yaptı. Söz konusu iddiaları yalanlandığı açıklamada "Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda "sessiz ya da sesli" herhangi bir çalışması yoktur" denildi.

"HAYAL ÜRÜNÜ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, "İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız" çalıştığı iddiaları yer almaktadır.

Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda "sessiz ya da sesli" herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."