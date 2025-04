İstanbul’da deprem paniği! Mega kentten kaçış: Vatandaş yollara düştü | A Haber görüntüledi

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Hacıalioğlu şu ifadeleri kullandı: Başkent Ankara'dan yola çıktık şu an İstanbul Sancaktepe'deyiz burada yoğun bir trafik ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Özellikle geliş hat akıcı ancak İstanbul'dan çıkış hat noktasından yoğunluk olduğunu söyleyelim. Normalde İstanbul'a geliş yönünde yoğunluk olurdu ancak an itibari ile özellikle İstanbul'dan çıkışlarda biraz daha hareketli ve kalabalık olduğunu gördük. İfade ettiğimiz gibi depremden korkuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi özellikle bir çok vatandaş okulların tatil olması sebebiyle birlikte hafta sonunun da buna eklenmesi ile bu dört günlük süreçte İstanbul'dan birazcık uzaklaşmaya çalışıyorlar. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak şu an gelen araçları görüntülüyor. Bakın İstanbul'dan giden araçların hızını görüyorsunuz. Ancak İstanbul'a gelen araçlar yavaş yavaş ilerliyor ki burada bulunan bu trafik Sultanbeyli'ye kadar devam ediyor. Bir çok yol ayrımı benzer hadiseler görünüyor. Özellikle yolun sağ tarafı İstanbul'dan çıkış güzergahı. Araçların yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiğini söyleyelim. Sol tarafta ise İstanbul'a geliş yönü. Normalde İstanbul'a gelişler birazcık yoğun olurdu ancak an itibari ile şu anda burada yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. İlk saatlerde Ankara'dan takip etmeye çalıştık ancak hızlı bir şekilde İstanbul'a yola çıktık. Çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Tabii bu da panik anını yaşattı. Bir çok kişi çünkü depremden topluca korkuyoruz. Araçların içinde de çok fazla aile görüyoruz. İstanbul'dan uzaklaşıp terk etmek isteyenler yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Dört günlük tatilde aileler kuşkusuz ki yakınlarına gidecektir. 3-4 günlük depremin şoku aslında atlatacaklardır.