İstanbul’da deprem paniği! Mega kentten kaçış: Vatandaş yollara düştü | A Haber görüntüledi

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Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Kadıköy'den Kartal'a kadar yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda ise yine Ankara yönünde Üsküdar'dan Sancaktepe'ye kadar yoğunluk görülüyor.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde başlayan trafik, Seyrantepe'ye kadar etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki yönde araçlar ağır ilerliyor. D-100 kara yolu Ankara istikametinde de Okmeydanı'na başlayan trafik Bakırköy'e kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 16.45 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 47, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, kent genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.