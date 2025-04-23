İstanbul'da deprem paniği! Mega kentten kaçış: Vatandaş yollara düştü | A Haber görüntüledi
İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından 5.9, 4.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçı depremler daha yaşandı. Depremler sonrasında okullarında tatil edilmesiyle evlerinden ayrılan bazı İstanbulluların araçlarıyla yola çıkmayı tercih etmesi sebebiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu, 'İstanbul çıkışında büyük bir yoğunluk var.' dedi. İşte detaylar...
İstanbul Silivri'de 3.9'luk deprem sonrası peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Silivri merkezli ikinci depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklanırken Büyükçekmece'de 5.9 ve 4.4'lük artçılar görüldü. AFAD riskli binalara girilmemesi konusunda uyardı.
Depremler sonrasında evlerinden ayrılan bazı İstanbulluların araçlarıyla yola çıkmayı tercih etmesi sebebiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.
Ayrıca, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde, kent çıkışına doğru trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Kadıköy'den Kartal'a kadar yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda ise yine Ankara yönünde Üsküdar'dan Sancaktepe'ye kadar yoğunluk görülüyor.
Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde başlayan trafik, Seyrantepe'ye kadar etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki yönde araçlar ağır ilerliyor. D-100 kara yolu Ankara istikametinde de Okmeydanı'na başlayan trafik Bakırköy'e kadar devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 16.45 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 47, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, kent genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.
Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Hacıalioğlu şu ifadeleri kullandı: Başkent Ankara'dan yola çıktık şu an İstanbul Sancaktepe'deyiz burada yoğun bir trafik ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Özellikle geliş hat akıcı ancak İstanbul'dan çıkış hat noktasından yoğunluk olduğunu söyleyelim. Normalde İstanbul'a geliş yönünde yoğunluk olurdu ancak an itibari ile özellikle İstanbul'dan çıkışlarda biraz daha hareketli ve kalabalık olduğunu gördük. İfade ettiğimiz gibi depremden korkuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi özellikle bir çok vatandaş okulların tatil olması sebebiyle birlikte hafta sonunun da buna eklenmesi ile bu dört günlük süreçte İstanbul'dan birazcık uzaklaşmaya çalışıyorlar. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak şu an gelen araçları görüntülüyor. Bakın İstanbul'dan giden araçların hızını görüyorsunuz. Ancak İstanbul'a gelen araçlar yavaş yavaş ilerliyor ki burada bulunan bu trafik Sultanbeyli'ye kadar devam ediyor. Bir çok yol ayrımı benzer hadiseler görünüyor. Özellikle yolun sağ tarafı İstanbul'dan çıkış güzergahı. Araçların yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiğini söyleyelim. Sol tarafta ise İstanbul'a geliş yönü. Normalde İstanbul'a gelişler birazcık yoğun olurdu ancak an itibari ile şu anda burada yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. İlk saatlerde Ankara'dan takip etmeye çalıştık ancak hızlı bir şekilde İstanbul'a yola çıktık. Çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Tabii bu da panik anını yaşattı. Bir çok kişi çünkü depremden topluca korkuyoruz. Araçların içinde de çok fazla aile görüyoruz. İstanbul'dan uzaklaşıp terk etmek isteyenler yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Dört günlük tatilde aileler kuşkusuz ki yakınlarına gidecektir. 3-4 günlük depremin şoku aslında atlatacaklardır.
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