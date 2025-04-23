İstanbul’da deprem paniği! Vatandaş yollara düştü

İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından 5.9, 4.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçı depremler daha yaşandı. Depremler sonrasında okullarında tatil edilmesiyle evlerinden ayrılan bazı İstanbulluların araçlarıyla yola çıkmayı tercih etmesi sebebiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu, 'İstanbul çıkışında büyük bir yoğunluk var.' dedi. İşte detaylar...