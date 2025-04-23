CANLI | İstanbul beşik gibi! Üst üste şiddetli depremler...
İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından 4.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçı bir depremler daha yaşandı. Başkan Erdoğan da yaptığı açıklamada "Milletimize geçmiş olsun. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan A Haber ekranlarına konuk olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Tüm saha taramaları devam ediyor. İhbarlar öncelikli olmak üzere çalışmalar sürüyor." dedi.
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
"İSTANBUL'A GEÇMİŞ OLSUN"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kurumlarımız açıklamalarını yapıyor. İstanbul’a geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Şu anda kadar olumsuz bir durum yok." ifadelerini kullandı.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan A Haber'e yaptığı açıklamada "Olumsuz bir durum yok. Sahada ekiplerimiz taramaları devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." ifadeleri kullandı.
"YOL TREN VE METROLARDA HASAR YOK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk incelemelerde kara yollarında, havalimanlarında, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, ulaşım hatlarındaki ilk inceleme sonuçlarına da değinerek, şunları kaydetti:
"İlk incelemelerimizde kara yollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."
İSTANBUL VALİLİĞİ: LÜTFEN BİNALARA GİRMEYİN
İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Başkan Erdoğan; İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık bakanları ile İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'ndan İstanbul'daki depremlerle ilgili bilgi aldı.
"ÇÖKEN BİR BİNA İHBARI YOK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'e yaptığı açıklamada çöken bir binanın olmadığını söyledi.
İşte Yerlikaya'nın açıklamaları:
Depremi hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. AFAD’a göre 12,49’da 6,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Artçı depremler olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül şu anda Acil 112 Kriz Merkezi’nde bulunuyor. 39 ilçedeki tüm kaymakamlar kriz merkezlerinde yer alıyor.
13.29 saatine kadar çöken bina ve arama-kurtarma ile ilgili bir ihbar gelmedi. Bazı ihbarlar oldu bunları teyit ettik ama doğru çıkmadı. Deprem anından şu anda kadar sevindirici bir haber olarak yıkım olmamasıdır.
Vatandaşlarımızın ihbarları bizim için önemli bunları gerekli merciler tek tek inceliyor. Tüm saha taramaları devam ediyor. İhbarlar öncelikli olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Bende gelişmeleri medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağım. 4 şiddetinin üzerinde meydana gelen artçılar var ve vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalıdır. Allah tekrarından korusun bütün İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun.
DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
-Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
-Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
-Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
-Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
-Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. -Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN, Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
-Balkona çıkılmamalıdır.
-Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
-Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
-Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
-Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
-Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. -Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
-Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
-Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
-Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.
-Sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için resmî kaynaklar takip edilmelidir.
VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü.
Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.
Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi.
Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.
İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı.
Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı.
Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.
İBB: CİDDİ BİR VAKA SÖZ KONUSU DEĞİL
AFAD'DAN VATANDAŞA UYARI: SMS VE İNTERNET TABANLI MESAJLAŞMAYI KULLANIN
AFAD tarafından yapılan uyarıda "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." denildi.
ERDOĞAN: MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN
TÜM EKİPLER SAHADA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
BİR DEPREM DAHA! 4.9 İLE SALLANDILAR
İstanbul'da saat 13.02'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
İSTANBUL BEŞİK GİBİ
MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM
Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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