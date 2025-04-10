Murat Ağırel ve Timur Soykan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi!
Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan sabah saatlerinde gözaltına alınarak evlerinde arama yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı işleminin Flaş Haber TV'nin satış sürecin sırasındaki tehdit ve şantaj iddialarıyla ilgili olduğunu duyurdu. Emniyetteki işlemleri biten ikili tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan'ın evinde polisin arama yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan ikili tutklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağrıel ile Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER
Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi
NEDEN GÖZALTINA ALINDILAR?
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili ilk detayları aktardı.
Mercan, "İki isim gözaltına alındı. Evlerinde bir arama yapıldığını söyleyebiliriz. Yaklaşık bir saat önce tamamlandı o arama işlemleri. Fakat şu anda Cumhuriyet Başsavcılığının neden gözaltı kararı verdiği veya neden arama kararı verdiği henüz teyitli bir bilgi yok fakat edindiğimiz bilgiler şu yönde kesin olmamakla birlikte. Tehdit ve şantaj suçlarından bu aramaların ve gözaltı olduğunu söyleyebiliriz fakat bu bilgiler için teyit bekliyoruz." dedi.
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