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Ağırel ve Soykan’a tehdit- şantaj soruşturması!

Ağırel ve Soykan'a tehdit- şantaj soruşturması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 19:15
CHP yandaşı gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flaş Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki ismin gözaltına alındığı soruşturmada Flaş Haber Tv'nin sahibi aynı zamanda tutuklu bulunan Erkan Kork'un ifadesi ortaya çıktı. Kanalın, Halk TV sahibi Mahiroğlu tarafından CHP'nin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun propaganda aracı yapılmaya çalışıldığını belirten Kork, kanalı almaktan vazgeçirmek adına bankası ve Payfix üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
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Ağırel ve Soykan’a tehdit- şantaj soruşturması!
Ağırel ve Soykan’a tehdit- şantaj soruşturması!
Ağırel ve Soykan'a tehdit- şantaj soruşturması!
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