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Adım adım terörsüz Türkiye hedefine! Başkan Erdoğan DEM Heyeti görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 18:45 Güncelleme: 09.04.2025 20:06
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Adım adım terörsüz Türkiye hedefine! Başkan Erdoğan DEM Heyeti görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası talep edilmesi durumunda DEM Parti'nin İmralı heyetine randevu verebileceğini ifade etmiş DEM Parti İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunmuştu. Gelişmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Heyeti ile yarın saat 13.30'da Beştepe'de görüşecek. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

ERDOĞAN- DEM HEYETİ GÖRÜŞMESİ YARIN 13.30'DA!

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası talep edilmesi durumunda DEM Parti'nin İmralı heyetine randevu verebileceğini ifade etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Bu sözlerin ardından harekete geçen DEM Parti İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında, yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıkladı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde; "Terörsüz Türkiye hedefi gibi, ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz.

Yarın, DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz.

Türkü ile Kürtü ile Arabı ile, Alevisi ile, Sünnisi ile hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz."

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN DEM HEYETİ GÖRÜŞMESİNİN YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Heyeti ile yarın saat 13.30'da Beştepe'de görüşecek.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN DEM HEYETİ GÖRÜŞMESİNİN YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU

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Hacıalioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Saatler 13:30'u gösterdiğinde görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEM İmralı heyetini Külliye'de kabul edecek. Bugün grup toplantısında Başkan Erdoğan bunu belirterek, "Görüşme yarın olacak" demişti. Bizler de bu noktada hızlı bir araştırmaya giriştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi alternatiflerden biriydi. Diğeri AK Parti Genel Merkezi'yidi. Bir diğeri ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Açıklama geldi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu kabul gerçekleştirilecek. İmralı heyetini Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan oluşturacak. Toplam iki kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Tabii ki terörsüz Türkiye noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayla birlikte bu süreç başlamıştı. Akabinde ise bu süreç şu anda bulunduğumuz noktaya kadar işletildi.

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Adım adım terörsüz Türkiye hedefine! Başkan Erdoğan DEM Heyeti görüşmesinin yeri ve saati belli oldu Adım adım terörsüz Türkiye hedefine! Başkan Erdoğan DEM Heyeti görüşmesinin yeri ve saati belli oldu Adım adım terörsüz Türkiye hedefine! Başkan Erdoğan DEM Heyeti görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
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