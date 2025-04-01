Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor! İmralı heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek

İmralı heyeti | Fotoğraf: AA

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Terör örgütü PKK ve uzantılarının bazı koşullar öne sürerek pazarlık yapmaya çalışıyor. Ancak silahlar bırakılmadan hiçbir adım atılmayacağı net olarak taraflara bugüne kadar iletildi.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, konuyla ilgili son detayları aktardı:

Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyeti ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

Bu görüşmeye DEM Parti önem atfediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez baş başa "Terörsüz Türkiye" süreci masaya yatırılacak. Eğer aşılması gereken sorunlar veya konular varsa bunlar bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de önemli mesajları vardı. Teşkilatlara göndermiş olduğu bayram mesajında "Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlılıkla yürüyecek; Türk, Kürt, Arap, Alevi herkesin huzur içinde bir arada yaşadığı bir ülke inşa edeceğiz. Örgütün kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan kurtulmuş olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Dün de malum bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. DEM Parti ile MHP ilk kez bayramlaştı. AK Parti ile DEM Parti ise 10 yıl aranın ardından bayramlaştılar ve burada "Terörsüz Türkiye" süreci değerlendirildi.

Cumhur İttifakı'nın beklentisi amasız fakatsız PKK'nın kendini feshetmesi. Örgütün ne zaman kendini feshedeceğine ilişkin henüz bir tarih yok. Bu tarih ile ilgili de DEM Parti heyetinin İmralı'ya 4. bir ziyaret daha gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.

Gözler Başkan Erdoğan ile DEM Parti heyetinin yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda.