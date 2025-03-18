DEM Parti'den yeni İmralı başvurusu
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında İmralı'ya yeni ziyaret için başvuru yaptıklarını açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezberbozan "İmralı" çağrısıyla başlayan süreç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetmeli" açıklamasıyla sonuçlandı.
DEM HEYETİ ÖNCE MHP'YE SONRA AK PARTİ'YE GİTTİ
İmralı'dan gelen çağrının ardından TBMM'de hareketli günler yaşandı. DEM Parti heyeti sırasıyla CHP, MHP ve AK Parti ile bir araya geldi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda değerlendirmelerini DEM heyetini ilettiklerini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Şunu bilmenizi isterim, çok faydalı bir görüşme oldu" dedi.
DEM HEYETİNDEN YENİ İMRALI BAŞVURUSU
DEM Parti heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yeni bir başvuruda bulundu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Heyetimiz İmralı'ya gitmek için başvuruyu yaptı. Nevruz öncesi heyet İmralı'ya gidebilir, bu faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.
İŞTE TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'IN BİLDİRİSİ
Teröristbaşı Öcalan, tüm gruplara silah bırakma çağrısında bulundu, 'PKK kendini feshetmeli' mesajını vermişti.
Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.
Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.
Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.
Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.
Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nın; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.
Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.
Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.
Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir.
"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"
Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.
"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"
Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.
Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.
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