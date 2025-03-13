Adım adım terörsüz Türkiye'ye! Başkan Erdoğan iftar öncesi DEM Partili Önder ile tokalaşıp sohbet etti
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakın çağrısının ardından Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşıldı. DEM Parti’nin İmralı Heyeti, dün (12 Mart) Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talep etmişti. Yaşanan gelişmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen Milletvekilleri ile İftar programı öncesinde, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile ayaküstü sohbet etti. O sıcak anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi.
Başkan Erdoağn'ın salona girdiği anlarda dikkat çeken anlar yaşandı. Başkan Erdoğan, İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile TBMM'de tokalaşıp, bir süre sohbet etti. O anlar ise kameralara yansıdı.
DEM PARTİLİLER İLK KEZ KATILDI
TBMM'de her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğine bu yıl ilk kez DEM Partililer de katıldı.
Milletvekilleriyle iftar programında konuşan Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi mesajı vererek, "Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda, Meclisteki siyasi partilerimizin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibariyle, Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik dağı suhuletle aşılmış olduk. Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden, inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.
Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"DEM HEYETİNE RANDEVU VERİRİM"
Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, "DEM Parti heyetine ikinci turda randevu verip vermeyeceğine" ilişkin sorusuna, "(AK Parti TBMM Grubu) Arkadaşlarım görüşecek, ben de veririm. Şu anda Grup Başkanı yapıyor. Benden de istendiği takdirde ben de veririm." yanıtını verdi.
DEM PARTİ RANDEVU TALEP ETTİ
Bunun üzerine Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasında önemli aşama kat edilirken DEM Parti İmralı heyeti, sürece en başından beri destek veren Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talep etti.
GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Yeşiltaş yaptığı açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan "randevu talep edilirse veririm" demesinin ardından DEM Parti hemen harekete geçti. İmralı heyeti başvuru için süreci başlattı. Bakırhan, yaptığı açıklamada, "şu an için arkadaşlarımız talep için çalışmalarını yapıyorlar" şeklinde bir ifadelerini kullanmıştı. Anlaşılan o ki o süreç içerisinde DEM Parti tarafından bu başvuru talebi ile ilgili çalışma tamamlandı. Ve randevu talebi Cumhurbaşkanlığına iletildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a, "görüşmenin olup olmayacağı" şeklinde soruyu yönelttiğimizde "ekiplerimiz sayın Erdoğan ile görüşecek neden görüşmesin. Bir meselenin çözümü önemli taraflardan birisidir heyetimiz başvurusunu yapacak. Ve Türkiye'nin 50 yıllık sorununu konuşuyoruz" demişti. İşte bu açıklamanın üzerinden 1 buçuk, 2 saat geçmeden DEM Parti tarafından Cumhurbaşkanlığına görüşmek için randevu talebinde bulunuldu.Randevu talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu yanıt vereceğini belirtmişti ancak henüz tarih belli değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma takvimine göre programına göre DEM Parti İmralı heyetine bir randevu verilecek. İmralı heyeti ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu süreçte bir araya gelmiş olacak." dedi.
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