Adım adım terörsüz Türkiye’ye! Başkan Erdoğan iftar öncesi DEM Partili Önder ile tokalaşıp sohbet etti

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoağn'ın salona girdiği anlarda dikkat çeken anlar yaşandı. Başkan Erdoğan, İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile TBMM'de tokalaşıp, bir süre sohbet etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

(Foto: AA)

DEM PARTİLİLER İLK KEZ KATILDI

TBMM'de her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğine bu yıl ilk kez DEM Partililer de katıldı.

Milletvekilleriyle iftar programında konuşan Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi mesajı vererek, "Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda, Meclisteki siyasi partilerimizin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibariyle, Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik dağı suhuletle aşılmış olduk. Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden, inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.

(Foto: AA)

Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.