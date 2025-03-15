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Başkan Erdoğan DEM Parti'nin İmralı Heyeti ile bayramdan sonra görüşecek

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.03.2025 13:48 Güncelleme: 15.03.2025 13:48
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Başkan Erdoğan DEM Parti’nin İmralı Heyeti ile bayramdan sonra görüşecek

Siyasette gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti'nin İmralı Heyeti ile yapacağı görüşmeye çevrildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş görüşmenin bayramdan sonra gerçekleşeceğini ancak tarihin tam netleşmediğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı sonrası talep edilmesi durumunda DEM Parti'nin İmralı heyetine randevu verebileceğini ifade etti. Bu sözlerin ardından harekete geçen DEM Parti'den bir açıklama geldi.

İMRALI HEYETİ İLE BAYRAMDAN SONRA GÖRÜŞECEK

DEM PARTİ RANDEVU TALEP ETTİ

DEM Partili Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada "Heyetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak' dedi. DEM Parti İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KULİS BİLGİLERİ A HABER'DE

Siyasette gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı Heyeti ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Peki görüşme ne zaman gerçekleşecek? Masada hangi başlıklar olacak? Son gelişmeler A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MECLİS'TEKİ İFTAR PROGRAMINDA SOHBET

İlter Yeşiltaş: Görüşme bayramdan sonra olacak. Aslında önümüzdeki hafta bir görüşme olabileceği kulislerde konuşuluyordu. Ancak perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleri ile iftar programında bir araya geldi ve o programda DEM Parti heyetinde yer alan İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder de vardı. İftar programında Sırrı Süreyya Önder Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa sohbeti oldu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GÖRÜŞME BAYRAMDAN SONRA

İşte o sohbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'e 'Görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak iyi olur.' dedi ve bu diyaloğu da Sırrı Süreyya Önder DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan isimlerle paylaştı. Yani heyet bayramdan sonra eğer son anda bir değişiklik olmazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bayramdan sonra bir araya gelecekler.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TAM TARİH VE YER NET DEĞİL

Tarih henüz net değil. Yer konusuyla ilgili de henüz bir bilgi yok elimizde. Ancak önümüzdeki günlerde tam anlamıyla bu görüşmenin tarihi ve yeriyle ilgili bir açıklama gelebilir. Biz de takip ediyor olacağız.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK"

Bu arada DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan bu görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı; 'Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapmanın bu sürece olumlu katkıları olacağı kanaatini taşıyoruz.' dedi.

Zaten bu görüşmede Terörsüz Türkiye süreci tüm gönülleriyle ele alınacak. Şu ana kadar atılan adımlar ve bundan sonra atılması muhtemel adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

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AK PARTİ VE MHP İLE GÖRÜŞME PAZARTESİ

DEM Parti malum bu hafta içerisinde de daha önceki haftalarda da yine siyasi partiler turu gerçekleştirmişti. Bu tur devam edecek. İşte bu turdan ortaya çıkan sonuca ilişkin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a heyetin bilgi vermesi bekleniyor. DEM Parti heyeti pazartesi günü de malum AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni partisinin gruplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Saat 11.00'de Milliyetçi Hareket Partisi grubunda olacak heyet. MHP heyetinin başında Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın onunla birlikte Fethi Yıldız ve İsmail Faruk Aksu yer alacak.

DEM Parti saatler 14'ü gösterdiğinde ise Meclis'teki AK Parti grubunda olacak. AK Parti heyetinde ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer yetkili isimler yer alacak ve bu ziyaretlerle birlikte siyasi partiler turu da tamamlanmış olacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İMYALI'YA YENİ ZİYARET Mİ?

Bu ay içerisinde yeni bir İmralı ziyaretinin olabileceği 4 kez heyetin İmralı'ya gidebileceği de ifade ediliyor. 21 Mart Nevruz öncesi İmralı'dan bir mesaj da paylaşılabileceği ifade ediliyor. DEM Parti kulisleri de bu konuyla ilgili de yetkililerle görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Süreç bu şekilde.

Başkan Erdoğan DEM Parti’nin İmralı Heyeti ile bayramdan sonra görüşecek
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Başkan Erdoğan DEM Parti’nin İmralı Heyeti ile bayramdan sonra görüşecek Başkan Erdoğan DEM Parti’nin İmralı Heyeti ile bayramdan sonra görüşecek Başkan Erdoğan DEM Parti’nin İmralı Heyeti ile bayramdan sonra görüşecek

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