Başkan Erdoğan DEM Parti’nin İmralı Heyeti ile bayramdan sonra görüşecek

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"OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK"

Bu arada DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan bu görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı; 'Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapmanın bu sürece olumlu katkıları olacağı kanaatini taşıyoruz.' dedi.

Zaten bu görüşmede Terörsüz Türkiye süreci tüm gönülleriyle ele alınacak. Şu ana kadar atılan adımlar ve bundan sonra atılması muhtemel adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.