Başkan Erdoğan'dan Malezya ile işbirliği mesajı: Ticaret hedefi 10 milyar dolar | Enver İbrahim'den övgü: Erdoğan İslam dünyasının lideri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak etti, ortak basın toplantısı düzenledi.
Geçen yıl şubat ayında Kuala Lumpur'u ziyaretinde ülkeler arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdıklarını anımsatan Başkan Erdoğan, bugün konseyin ilk toplantısını icra ettiklerini belirtti. Başkan Erdoğan, gücünü kadim tarihten alan Türkiye-Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceklerine inandığını söyledi.
İlişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek belgelere az önce imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Malezya'nın ASEAN Bölgesindeki Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.
Türkiye-Malezya arasında serbest ticaret anlaşmasının da mevcut olduğunu anımsnveratan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur ziyaretinde de ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıkladıklarını, ortak çabalarla ticareti dengeleyip sürdürülebilir şekilde bu hedefe taşıyabileceklerine samimiyetle inandığını kaydetti.
Başkan Erdoğan, "Keza ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerine de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın bugün ve yarın Türk iş çevreleriyle toplantılarının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.
"HALKLARIMIZ ARASINDAKİ DİYALOĞU GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI DEVAM ETTİRME KARARI ALDIK"
Bugünkü görüşmelerde savunma sanayi konularını da ele aldıklarını belirten Erdoğan, bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdiklerini, birçoğunun da devam ettiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşerî boyutu da görüşmelerimizde istişare ettik. Halklarımız arasındaki diyaloğu güçlendirecek adımları, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık." diye konuştu.
"GAZZE KONUSUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de gündemlerinin üst sıralarında olduğuna işaret eden Erdoğan, bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduklarını memnuniyetle gördüğünü dile getirdi. Erdoğan, bilhassa Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, "2019 yılında ilan ettiğimiz 'Yeniden Asya' girişimimiz çerçevesinde bölge ülkeleri ve ASEAN'la iş birliğimize ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Malezya'da 2025 yılında ASEAN dönem başkanı olarak yoğun bir süreç geçirdi. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları bu dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Ayrıca Enver İbrahim kardeşimin Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları oldu." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e ve heyetine Türkiye'yi ziyaretleri için teşekkür etti, konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.
"ERDOĞAN İSLAM DÜNYASININ LİDERİ"
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Erdoğan'a ithafen, "Cesur bir lider olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi. Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver, Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
"Sayın kardeşim Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siz benim için sadece bir Cumhurbaşkanı olmanın ötesinde bir dost oldunuz." diyen Enver, Malezya halkının teşekkürlerini iletti. Enver, "Cesur bir lider olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda dünyanın geneli ve özellikle de İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.
İki ülke ilişkilerinin önemine işaret eden Enver, çok önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini vurguladı. Enver, belirsizliklerle dolu ve yeni politikalar, yeni tutum ve davranışlar gerektiren bir dünya ortamı içerisinde olduklarını belirterek, böyle bir dönemde özellikle ticareti yatırım yoluyla genişletmenin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Enver, "Bu vesileyle bir kez daha işbirliğimizi yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesine çıkarma düşünceniz için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
"SİZİN YETENEKLERİNİZE, KAPASİTENİZE VE GÜCÜNÜZE İNANIYORUZ"
Enver, iki ülke arasındaki işbirliğini yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesine çıkarma düşüncesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, bunun Malezya'da son derece nadir bir uygulama olduğunu söyledi.
Bu tür bir ilişkiye, karşılıklı güvene ve muhabbete sahip oldukları çok az ülke bulunduğunu belirten Enver, "Biz sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz. Türk halkının, Türk sanayisinin bilim ve teknoloji konusundaki kapasitesine inanıyoruz. Bu, bütün dünyaya yeteneklerini kanıtlamış ve göstermiş olan bir ülke. Bu vesileyle ilişkilerimizi, ticareti ve yatırımı genişletmeye ve artırmaya devam edeceğiz. 10 milyar dolar hiçbir zaman çok iddialı bir hedef değil. Çok büyük bir ekonominiz var." diye konuştu.
Malezya'nın ekonomisine vurgu yapan Enver, "Bizim de biraz daha göreceli olarak küçük ancak çok hızlı bir biçimde büyüyen bir ekonomimiz var. Sizin de bildiğiniz gibi şu anda yarı iletkenler konusunda çok önemli bir merkez haline geldik. Bu anlamda yeni teknolojiler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu işbirliği son derece anlamlı olacak." değerlendirmesinde bulundu. İki ülke arasında sadece yeni alanlarda değil, eğitim, araştırma alanlarında da işbirliğinin destekleneceğini kaydeden Enver, bu nedenle mekanizmaların kurulması gerektiğinin altını çizdi.
Enver, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu müzakereler, dışişleri bakanlarımız ve diğer bakanlarımız arasında son derece net bir biçimde gerçekleşti. Siz burada net bir biçimde mesajınızı verdiniz. Hızlı hareket etmemiz gerektiğini ifade ettiniz. Bu çok rekabetçi ortamda ve belirsiz dünyada bu liderlik bizim için önemliydi. Bu anlamda sizin yanınızda duruyorum. Bu ortamda Malezya ve Türkiye'yi, güçlü anlamlı ikili ilişkiye örnek teşkil eden iki ülke olarak göstermek istiyorum. Burada, Türkiye Cumhuriyeti'nden hükümetler arası satın alma konusunda, savunma sanayi üretimlerinizin satışı yoluyla çok önemli faydalar sağladık. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."
Malezya için iyi yönetişim ve şeffaflık ilkelerinin de uygulandığı yeni bir yöntem getirdiğini söyleyen Enver, "Bu sektörü ve İslami finans kaynaklarını ülkelerimiz için önemli bir potansiyel olarak görüyoruz. Her iki ülke bu kaynakları geliştirebilir." dedi.
"BÜTÜN DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR LİDERLİK SERGİLİYORSUNUZ"
Enver, "Uluslararası ilişkiler konusunda, sizin gerçekten bu anlamdaki liderliğiniz tartışılmaz. Bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz. Biz sadece bu konudaki duruşunuzu takdir etmekle, buna imrenmekle kalmıyoruz aynı zamanda çabalarınızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı durduğuna işaret eden Enver, "Sizi bu inisiyatifinizde desteklemeye devam edeceğiz. Bu, zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor." diye konuştu. Enver, Filistinlilerin "Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dostlarına" güvendiğini dile getirdi.
Benzer şekilde dünyayı etkileyen diğer konularda da ahlak, vicdan ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Enver, "Siyaset dünyası bu noktada ahlaki değerler açısından eksik kalıyor. Lütfen bu konudaki çabalarınızı sürdürün." dedi. Enver, "Biz de sadece hükümeti değil halkı temsilen muhabbetle, sevgiyle sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarınızı sürdürmeniz dileğiyle teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
ERDOĞAN'DAN MALEZYA BAŞBAKANI İBRAHİM'E "CUMHURİYET NİŞANI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Erdoğan,"Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları, evvela kadim geçmişimize, sonra da ortak kültür ve değerlerimize dayanıyor" dedi.
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih töreninde yaptığı konuşmada, "Başbakan Enver İbrahim ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları, evvela kadim geçmişimize, sonra da ortak kültür ve değerlerimize dayanıyor. Bu köklü zeminden güç alarak ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İş birliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz" dedi.
Erdoğan, "Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin ilk toplantısını tertipledik. İnşallah önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi bu kurumsal çerçeveyle derinleştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Enver İbrahim'in çabalarını bilhassa zikretmek gerekiyor. Aziz kardeşimin Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Ayrıca, kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek iş birliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Kıymetli misafirler; Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanını zatıalilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim. Bu vesileyle, dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum" dedi.
Başkan Erdoğan Ankara'da Malezya Başbakanı İbrahim'i resmi törenle karşıladı.Konuk Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Enver İbrahim'e protokol kapısına kadar eşlik etti.
Erdoğan, Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.
BAŞKAN ERDOĞAN İBRAHİM'İ KABUL ETTİ
Öte yandan Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
BAKAN GÜLER HAVALİMANINDA KARŞILADI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Başkan Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Paylaşımda, karşılamaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
HANGİ KONULAR MASADA?
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" ifadelerine yer verdi.
