Başkan Erdoğan’dan Malezya ile işbirliği mesajı: Ticaret hedefi 10 milyar dolar | Enver İbrahim’den övgü: Erdoğan İslam dünyasının lideri

Fotoğraf-AA

"GAZZE KONUSUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de gündemlerinin üst sıralarında olduğuna işaret eden Erdoğan, bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduklarını memnuniyetle gördüğünü dile getirdi. Erdoğan, bilhassa Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, "2019 yılında ilan ettiğimiz 'Yeniden Asya' girişimimiz çerçevesinde bölge ülkeleri ve ASEAN'la iş birliğimize ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Malezya'da 2025 yılında ASEAN dönem başkanı olarak yoğun bir süreç geçirdi. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları bu dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Ayrıca Enver İbrahim kardeşimin Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları oldu." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e ve heyetine Türkiye'yi ziyaretleri için teşekkür etti, konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

"ERDOĞAN İSLAM DÜNYASININ LİDERİ"

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Erdoğan'a ithafen, "Cesur bir lider olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi. Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver, Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.