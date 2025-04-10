10 Nisan 2025, Perşembe
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PKK'nın fesih süreci nasıl olacak? A Haber'de değerlendirdiler
Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir görüşme gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.