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PKK’nın fesih süreci nasıl olacak? A Haber’de değerlendirdiler

PKK'nın fesih süreci nasıl olacak? A Haber'de değerlendirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 12:05
Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir görüşme gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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PKK’nın fesih süreci nasıl olacak? A Haber’de değerlendirdiler
PKK’nın fesih süreci nasıl olacak?
PKK'nın fesih süreci nasıl olacak?
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