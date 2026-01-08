Bilal Erdoğan duyurdu: Etnospor’dan küresel kültür buluşması

FOTOĞRAF: DHA

"SERGİDEKİ HER BİR KARE GELECEĞE BIRAKILMIŞ BİR ARŞİV"

Bilal Erdoğan, "Yaşanan anın ötesine geçen bir tanıklık sunuyoruz. Bugün bu sergide gördüğümüz her bir kare ortak belleğimize düşülmüş bir not, geleceğe bırakılmış nitelikli bir arşiv olma özelliği taşıyor. Sergimizde dört farklı kategoride 53 ayrı fotoğrafçının objektifinden yansıyan 110 seçkin eser yer alıyor. Ancak belleği konuşurken bugün dünyanın başka bir yerinde hafızanın bilinçli biçimde yok edilmek istendiğini de görmezden gelemeyiz. Gazze'de yıllardır süren zulümde yalnızca masum siviller değil, hakikati dünyaya göstermek isteyen nice gazetecinin, foto muhabirinin ve basın mensubunun da katledildiğini biliyoruz. Objektifini bir silah gibi gören bu cesur insanlar, gerçeğin üzerinin örtülmesine izin vermedikleri için İsrail tarafından bilinçli olarak hedef alındılar ve dünya tarihinin en çok gazetecinin, en çok basın mensubunun öldürüldüğü dönemi olarak geçtiğimiz üç yıl tarihe kaydedildi. Bu vesileyle Gazze'nin şehitlerini anıyorum, Allah'tan hepsine rahmet diliyorum ve Gazze halkıyla, Filistin halkıyla olan dayanışmamızı bir kez daha teyit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"7'DEN 70'E FOTOĞRAF SANATÇILARINI YARIŞTIRIYORUZ"

Bilal Erdoğan, "Bu sene 21-24 Mayıs tarihleri arasında yine 8'inci Etnospor Kültür Festivalimizi Atatürk Havalimanı'nda daha büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Bu sene Japonya'dan özel misafirlerimiz olacak; Gürcistan'dan özel misafirlerimiz olacak. Geçen senelerdeki zenginliğin yanında bu sene farklı gösterilerle yine halkımıza ve bütün dünyadan gelen ilgili kültür meraklılarına çok güzel bir gösteri sunacağız. Bu sene 8'incisini yapacağız ama aynı zamanda her yıl bu renkli festivali fotoğraf sanatçılarına bir yarışma için açıyoruz. Fotoğrafçılar için aslında bulunmaz bir nimet. Biliyorsunuz festivallerimiz sadece geleneksel sporlar değil; geleneksel oyunlar, el sanatları, gastronomik bir yer olduğu için oradaki o zenginlik, 7'den 70'e insanların katılması ile fotoğraf sanatçılarını tabiri caizse yarıştırıyoruz. Onlar da fotoğraf sanatçısı yarışmamıza katıldı. Sonra uzman bir jüri tarafından bu fotoğrafların en iyilerini farklı kategorilerde ödüllendiriyoruz. Bu hafta bu sergimizi gezecek insanlar, eğer Etnospor'u bilmiyorlarsa, Etnospor Kültür Festivali'ne hiç gelmedilerse nasıl bir atmosfer olduğunu, nasıl bir etkinlik olduğunu anlamış oluyorlar. Aynı zamanda bir sonraki festivalimizin, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız 8'inci festivalin de işaret fişeği, tanıtımı olmuş oluyor. Ben bütün katılan fotoğraf sanatçılarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Kazananları, kazanmayanları. Her geçen sene daha fazla fotoğrafçının katıldığını zaten görüyoruz.