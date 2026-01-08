Bilal Erdoğan duyurdu: Etnospor’dan küresel kültür buluşması
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali’nin yedi yıldır İstanbul’da dünyanın dört bir yanından gelen gelenekleri, kadim kültürleri ve geleneksel sporları aynı çatı altında buluşturduğunu belirterek, “Bu ölçekte bir kültürel zenginliği dört gün içinde deneyimlemek dünyada sadece İstanbul’da mümkün” dedi.
Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nin açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin yedi yıldır İstanbul'da düzenlenerek farklı coğrafyalardan gelen gelenekleri, oyunları ve geleneksel sporları aynı mekânda bir araya getirdiğini söyledi. Etnospor Kültür Festivali'nin bu yönüyle yalnızca bir spor organizasyonu değil, dünyanın sayılı kültürel etkinliklerinden biri haline geldiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, Anadolu'dan ve dünyadan çok sayıda kültürel öğenin kısa sürede ve kapsamlı biçimde görülebildiği bu deneyimin küresel ölçekte eşine az rastlanır olduğunu ifade etti.
4 FARKLI KATEGORİDE 110 ESER
Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nin açılışı İstanbul'da AKM'de Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 4 farklı kategoride 53 farklı fotoğrafçının obektifinden 110 eserin yer aldığı 'Gelenek ve Bellek' temalı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen serginin açılış törenine Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile çok sayıda davetli katıldı.
Sergide yer alan fotoğraflar, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin 7 yıllık süresince çekilen ve festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmalarına katılan eserler arasından alanında uzman jüri üyeleri tarafından seçildi ve ödüllendirildi.
Gelenek ve Bellek Sergisi, kalıcı olanın izini sürerek, kültürel mirasın hikâyesini geleceğe taşımayı amaçlamaktadır. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Bilal Erdoğan'ın kurdele kesmesiyle açıldı. Ardından Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet birlikte sergi alanını gezip, fotoğraf sanatçıları ile fotoğraf çekildi. Sergi 7-14 Ocak tarihleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
"İNSANLIĞI ORTAK HAFIZASINA AÇIKLAN KAPI…"
Sergide konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Etnospor Kültür Festivali fotoğraf sergisi vesilesiyle insanlığın ortak hafızasına açılan bir kapının eşiğindeyiz. Etnospor Kültür Festivalleri 7 defa İstanbul'da kültürseverlerle buluştu; dünyanın dört bir yanından gelen gelenekleri, kadim kültürleri, oyunları, geleneksel sporları aynı mekanda bir araya getirdi. Bu yönüyle gerçekten dünyanın önemli kültürel etkinliklerinden, spor etkinliklerinden bir tanesi haline geldi. Şunu rahatlıkla iddia edebiliyoruz. Dünyanın ve Anadolu'nun bu kadar çeşitli kültürel öğesini 4 gün içerisinde bu kadar az eforla görmek herhalde sadece İstanbul'da Etnospor Kültür Festivali'nde dünyada mümkün olabiliyor. Bugün modern hayatın hızı içerisinde kaybolma riski taşıyan geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı yeniden ihya etmek; onları yalnızca birer nostaljik öğe olarak değil, yaşayan birer değer olarak evlerimizde, sokaklarımızda yaşatarak geleceğe taşımak için adımlar atıyoruz" dedi.