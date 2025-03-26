İBB’deki rüşvet çarkı 2019 yılında Ekrem İmamoğlu ile başladı! Kılıfın adı: Grafik bedeli

KILIFIN ADI GRAFİK BEDELİ

Bir diğer tanık olan Uniq Medya Mimarlık A.Ş. patronu İsmail Yırtıcı ise, "Yönetim değişince reklam mecraları ile ilgili izinleri Kültür A.Ş. üzerinden vermeye başladılar. Söz konusu izinler için 2019'dan sonra bizden gayri resmi ücret talep edildi. Fakat bunu yönetmeliğe uygun hale getirmek için şirketlerle tasarım bedeli, grafik bedeli gibi farazi sözleşmeler imzalayarak ve bizim gibi şirketlere fatura kesmek suretiyle bu bedelleri bizden tahsil ettiler" dedi.