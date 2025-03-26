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İBB'deki rüşvet çarkı 2019 yılında Ekrem İmamoğlu ile başladı! Kılıfın adı: Grafik bedeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 07:01 Güncelleme: 26.03.2025 07:27
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İBB’deki rüşvet çarkı 2019 yılında Ekrem İmamoğlu ile başladı! Kılıfın adı: Grafik bedeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reklamcılar Osman Subaşı ve İsmail Yırtıcı, soruşturma kapsamında açık tanık sıfatıyla verirken, rüşvet çarkının 2019 yılında İmamoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte başladığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.

İMAMOĞLU ŞAHSİ TELEFONUNU TESLİM ETMİYOR!

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

İBB’deki rüşvet çarkı 2019 yılında Ekrem İmamoğlu ile başladı! Kılıfın adı: Grafik bedeli

Medya, reklam ve organizasyon sektöründen çok sayıda ismin de tutuklandığı soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, İBB'deki rüşvet çarkının 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra başladığını ortaya koydu.

Reklamcı Osman Subaşı ( AHABER)Reklamcı Osman Subaşı ( AHABER)

TANIK SIFATIYLA İFADE VERDİLER
İmamoğlu'yla birlikte yolsuzluktan tutuklanan 48 şüpheli arasında yer alan Panofecct Medya A.Ş. sahibi Eyüp Subaşı'nın ağabeyi Osman Subaşı ve reklamcı İsmail Yırtıcı 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Osman Subaşı, "2019 belediye seçimlerine kadar kardeşimle birlikteydik. 2020'de aldığımız metro ve dijital pano işini bizden alarak 15 gün tuttuktan sonra İlbak Holding bünyesine 3 yıllığına verdiler" dedi.

İBB’deki rüşvet çarkı 2019 yılında Ekrem İmamoğlu ile başladı! Kılıfın adı: Grafik bedeli

RÜŞVETE GRAFİK BEDELİ KILIFI
2019'dan önce reklam izinleri talebi süreçlerini belediyenin kentsel tasarım müdürlüğünün yönettiğini ve gerekli vergileri yatırdıktan sonra izin almada herhangi bir problem yaşanmadığını aktaran Subaşı, "İmamoğlu başkan seçildikten sonra bu süreç değişti. İzin alma işlemleri zorlaştı ve bizim gibi şirketlerden izin karşılığı para talep edildi. Belediye, yasa, yönetmelik dinlemeden kendi kafasına göre ihtiyari olarak keyfi uygulamalar yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Reklamcı Eyüp Subaşı (AHABER)Reklamcı Eyüp Subaşı (AHABER)

"İMAMOĞLU SEÇİLİNCE İŞLERİ ZORLAŞTIRDILAR"

Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Eyüp Subaşı'nın ağabeyi olan reklamcı Osman Subaşı: "2019'a kadar vergimizi yatırıp reklam izinlerinde sorun yaşamıyorduk. İmamoğlu seçilince işleri zorlaştırdılar ve izin karşılığı para talep edildi. Yasa dinlemeden keyfi uygulamalarla karşılaştık."

İBB’deki rüşvet çarkı 2019 yılında Ekrem İmamoğlu ile başladı! Kılıfın adı: Grafik bedeli

KILIFIN ADI GRAFİK BEDELİ
Bir diğer tanık olan Uniq Medya Mimarlık A.Ş. patronu İsmail Yırtıcı ise, "Yönetim değişince reklam mecraları ile ilgili izinleri Kültür A.Ş. üzerinden vermeye başladılar. Söz konusu izinler için 2019'dan sonra bizden gayri resmi ücret talep edildi. Fakat bunu yönetmeliğe uygun hale getirmek için şirketlerle tasarım bedeli, grafik bedeli gibi farazi sözleşmeler imzalayarak ve bizim gibi şirketlere fatura kesmek suretiyle bu bedelleri bizden tahsil ettiler" dedi.

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