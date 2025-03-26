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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.03.2025 09:32
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Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen "KB-119" ve "TCSG-905" botlarının ekipleri, lastik bottaki Afganistan ve İran uyruklu 20'si çocuk 41 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu
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