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Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'daki hakaretlere ilişkin izahat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.03.2025 05:47
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Atina’daki hakaretlere ilişkin izahat

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ülkenin Bağımsızlık Günü'ndün geçit töreninde Türkiye'ye yönelik hakaretler edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından Yunanlıların attıkları sözde sloganlar nedeniyle konuya ilişkin makamlardan izahat istendiği belirtilirken yapılan davranışın kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Yunanistan'ın bağımsızlığının ilan edildiği 25 Mart'taki geçit törenlerinde skandal sloganlar Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Geçit töreninde Yunanlı askerler Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar atarken halk tarafından "Bravo" ifadeleri kullanıldı. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken Dışişleri Bakanlığı da hakaretlere yönelik harekete geçti.

Atina'da askerlerin geçit törenindeki hakaret içerikli sloganları nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanlığı disiplin soruşturması başlattı. (Foto: Reuters) Atina'da askerlerin geçit törenindeki hakaret içerikli sloganları nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanlığı disiplin soruşturması başlattı. (Foto: Reuters)

BAKANLIKTAN SERT TEPKİ

Bakanlık kaynaklarına göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi.

Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istedi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Atina’daki hakaretlere ilişkin izahat Dışişleri Bakanlığı’ndan Atina’daki hakaretlere ilişkin izahat Dışişleri Bakanlığı’ndan Atina’daki hakaretlere ilişkin izahat
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