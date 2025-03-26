Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'daki hakaretlere ilişkin izahat
Yunanistan'ın başkenti Atina'da ülkenin Bağımsızlık Günü'ndün geçit töreninde Türkiye'ye yönelik hakaretler edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından Yunanlıların attıkları sözde sloganlar nedeniyle konuya ilişkin makamlardan izahat istendiği belirtilirken yapılan davranışın kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Yunanistan'ın bağımsızlığının ilan edildiği 25 Mart'taki geçit törenlerinde skandal sloganlar Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Geçit töreninde Yunanlı askerler Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar atarken halk tarafından "Bravo" ifadeleri kullanıldı. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken Dışişleri Bakanlığı da hakaretlere yönelik harekete geçti.
BAKANLIKTAN SERT TEPKİ
Bakanlık kaynaklarına göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi.
Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istedi.
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