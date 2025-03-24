24 Mart 2025, Pazartesi
İşte yolsuzluk şebekesinin anatomisi! Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu suç örgütünde kim ne yaptı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan 2 soruşturma nedeniyle gözaltına alınmıştı. Terör ve yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle verdiği polis ifadesinde kritik soruları yanıtlamayan İmamoğlu, 70 sorunun 36'sına "Bu soruyu muhatap almıyorum" ya da "İddiaları reddediyorum" dedi. Peki rüşvet şebekesinde kim ne yaptı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 07:53