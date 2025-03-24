İşte yolsuzluk şebekesinin anatomisi! Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünde kim ne yaptı?

DELİLLER VE TANIK İFADELERİ

MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve vergi denetim raporu gibi maddi deliller ile bunları teyit eden tapu kayıtları, HTS ve baz çakıştırmaları soruşturmanın esasını oluşturdu. Toplamda 25'e varan tanık ifadeleri ise suç örgütü üyeleri arasındaki ilişkilerin anlamlandırılmasına katkı sağladı. Soruşturma, gizli tanık ifadelerine dayandırılmamış; toplamda 25'i bulan tanıklardan yalnızca birkaçının gizli tanık niteliğinde olduğu, tüm tanıklarının tamamına yakınının örgüt yöneticilerine çok yakın İBB çalışanları veya bu kimselerle yakın ilişki içerisindeki kimseler oldukları anlaşıldı.